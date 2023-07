Marcela Acuña, la esposa del líder piquetero Emerenciano Sena y madre del César, indicado como el autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que desapareció el 2 de junio pasado en la ciudad chaqueña de Resistencia, empezó ayer a soltarle la mano a su hijo al difundir una carta con la que intenta despegarse del crimen. Es un giro drástico que podría ser clave para darle el cierre a esta causa escabrosa que tiene 7 imputados con prisión preventiva.

En la carta dirigida a los medios de prensa, Acuña intenta desacreditar la investigación de los fiscales y apunta a un "móvil político" la acusación sobre el matrimonio. Por eso, calificó como una "comedia dantesca" a la investigación fiscal y pregunta por qué si su hijo César Sena es considerado el autor del crimen, la Justicia los incrimina a ella y a su esposo, Emerenciano Sena, como coautores.

"¿Por qué si fue César (mi hijo) responsable nos incriminan a nosotros?", preguntó Acuña (51), exsuegra de la víctima y acusada como coautora del "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" de Cecilia, en una carta dirigida a la prensa. Esto va en línea con la estrategia del abogado Juan Carlos Saife, quien puso en duda la acusación de los fiscales al asegurar que en el expediente no existe "ni una prueba ni evidencia" que vincule a los padres de César Sena con el hecho criminal.

En dos hojas escritas de puño y letra, la mujer aseguró que ella y su esposo están detenidos "siendo inocentes" en una causa "armada por el partido judicial y radicales". "No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos meten en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", expresó.

La mujer señaló que el trabajo de dirigente social que realizó su esposo en Chaco los hace "culpables, clan, mafiosos para la Justicia". "Somos inocentes, y aquellos que actúan con malicia que Dios los perdone, han generado mucho dolor, y eso todo Dios lo ve, no se usa el dolor ajeno para posicionarse en una sociedad que cree en los medios de comunicación", se defendió Acuña. Por último, la acusada le dedicó un párrafo al fiscal principal de la causa, Jorge Cáceres Olivera: "Terminan de hacerme firmar la prisión preventiva, de seguro será un logro para el fiscal, que el primer día que me conoció me dijo ´no vas a hacer lo que vos querés'. Amenazante antes que estalle esta comedia dantesca organizada por él y su grupo mafioso que quieren ver a Emerenciano derrotado, preso, y a torturar a una mujer como yo por haberse sentido desafiado".

El clan Sena está con detención preventiva: César Sena (19), esposo de Cecilia como autor de homicidio triplemente agravado; a sus padres Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), como coautores de homicidio agravado.

Dato clave en la causa

Las muestras óseas halladas en el marco de la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski fueron entregadas ayer al Equipo Argentino de Antropología Forense en Córdoba para que busque ADN y realice los cotejos en el Laboratorio de Genética Forense.

Lo quemado era la mochila y una billetera de la víctima

Los investigadores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en Chaco, determinaron que los objetos que habían sido hallados quemados en un patio de la casa del matrimonio Sena, durante un allanamiento realizado por Gendarmería hace 10 días, eran restos de una mochila y una billetera de la víctima, informaron ayer fuentes judiciales.

El resultado del peritaje a los restos que fueron hallados quemados en la vivienda de Santa María de Oro 1460, de Resistencia, fue incorporado en las últimas horas al expediente judicial que tiene a su cargo el Equipo Fiscal Especial (EFE) integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez.

Ese informe revela que los restos de tela que habían sido hallados en un patio de la casa y que habían sido afectados por las llamas eran de la mochila que llevaba Cecilia el día de su desaparición, el 2 de junio pasado.

Los peritos lograron determinar que, además, se hallaron restos de una billetera y de una tarjeta de crédito o débito que pertenecía a la víctima, explicaron las fuentes consultadas. En ese allanamiento, los peritos de Gendarmería, que trabajaron durante más de cinco horas en el lugar a pedido del equipo de fiscales, utilizaron un georradar para intentar determinar si los restos de la joven habían sido escondidos debajo de cemento, pero el resultado de esa medida dio negativo.

Durante aquel procedimiento, los peritos también utilizaron luminol y establecieron que en la habitación que pertenecía a César Sena había rastros de sangre y que se correspondía con sangre humana, por lo que se tomaron muestras que ahora son analizadas por un equipo de bioquímicos para intentar establecer si son de hombre o de mujer y, en ese caso, si pertenece a Cecilia.