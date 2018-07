Al Parlamento. El Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne envió al Congreso sus estimaciones para el Presupuesto 2019.

El Gobierno nacional de Mauricio Macri envió al Congreso un documento con pautas sobre el Presupuesto 2019. Sobre el tipo de cambio, no especifica un valor esperado para el dólar el año próximo, pues será determinado "libremente por el mercado".



Para el 2019, la meta de inflación es de 17 por ciento, según el anticipo que envió al Parlamento el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. En este contexto, la meta de inflación para 2018 es de 27 por ciento, en línea con las actuales expectativas del mercado, informó ayer el diario Perfil.



El índice de precios previsto para este año está dos puntos porcentuales por encima del alcanzado en 2017, y tres puntos por debajo del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, en el que los analistas prevén una suba de precio anual del orden del 30 por ciento. Según las previsiones de Presupuesto dadas a conocer por estas horas, se espera que la suba de precios sea de 13 por ciento para 2020 y de 9 por ciento para 2021.



En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), se espera un crecimiento de 2 por ciento, sobre todo, en la recuperación del sector agropecuario, muy golpeado este año por la sequía.



Se estima que la inversión crecerá un 5,9 por ciento. Después de la fuerte devaluación del peso observada en lo que va del año, esta vez no hay una cifra objetiva, y se aclara que el valor del tipo de cambio será el que fije el mercado. Es decir, una manera elíptica de ratificar que se respetará el concepto de "flotación libre".



Sobre la financiación del déficit fiscal, el Gobierno apuesta todo a tomar fondos en el mercado local, refinanciar vencimientos y echar mano a los fondos disponibles de los desembolsos ya efectuados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Los principales lineamientos de la Ley de Presupuesto 2019, que deberá ser aprobada por el Congreso antes de fin de año, contemplan un crecimiento de las exportaciones de 10,7 por ciento, a mayor tasa que las importaciones (7 por ciento) y una reducción del consumo público en 3,7 por ciento, consistente con las metas de ajuste fiscal comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reducir el déficit primario -que no contabiliza el pago de deuda- a 1,3 por ciento del PBI.



"Para el año 2019 esperamos un crecimiento del PBI de alrededor de 2 por ciento. Esperamos que la expansión de la economía sea liderada por las exportaciones (10,7 por ciento, impulsadas en buena medida por reversión de la sequía) y un mayor crecimiento de los socios comerciales", especifica el documento.



"Desde hace dos años y medio se ha decidido tomar un nuevo rumbo que siente las bases para crecer de manera sostenida y lograr así erradicar la pobreza de forma permanente. El camino para crecer sostenidamente es ir expandiendo la capacidad de una economía para producir y eso se logra a través de la inversión".



"Para que la inversión continúe impulsando el crecimiento es necesario tener una economía ordenada, con baja inflación y equilibrio fiscal. La integración al mundo es clave en el sendero hacia el crecimiento sostenido", postuló el documento.