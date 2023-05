Un total de 20 entidades financieras fueron allanadas este mediodía en el microcentro porteño para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5 millones.



"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", explicó Michel, quien encabezó el operativo junto a efectivos de Gendarmería Nacional.



En el expediente se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por "debajo del radar", precisó la Aduana en un comunicado.



Michel detalló que los conceptos que se utilizaron eran "B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes" y "B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes", los cuales "se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de televisión; incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas", puntualizó el organismo.



El funcionario, en declaraciones a la prensa en la puerta de una de las entidades allanadas, amplió: "Desde el 17 de octubre último, que el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria".



"Esto se inició por una investigación de transferencias (contrabando agravado, evasión y lavado de activos) que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", explicó Michel.



En este sentido, afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país", al igual de como hizo en la causa NRG.



"Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía", profundizó el titular del organismo.



"Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", apuntó Michel.



En esta línea, agregó: "Vamos a pedir el cruce de llamadas de todos estos empleados infieles de los bancos y una investigación patrimonial porque estas transferencias al exterior con documentación apócrifa son cerca de 233 por un total de más de US$ 5 millones y no podrían haberse realizado sin un empleado infiel que permita la operación".



Finalmente, el funcionario señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por US$ 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.



La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.