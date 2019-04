Aerolíneas Argentinas anunció que el martes 30 de abril la empresa “se verá obligada a cancelar toda la operación” por el paro convocado por Hugo Moyano.

“Se trata de 350 vuelos de cabotaje e internacionales que afectan a 22 mil pasajeros. Los gremios APA (Administrativos) y APTA (Mantenimiento y técnicos mecánicos) ya enviaron comunicados oficiales afirmando que se plegarán al paro, mientras que el gremio de los Aeronavegantes (tripulantes de abordo) envió un instructivo haciendo saber que van a parar, lo mismo que APLA (Pilotos). Cuatro de los seis gremios se pliegan, por lo que se ratifica la medida de fuerza”, informaron desde la aerolínea.

Respecto al miércoles 1 de mayo, señalaron: “Si la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para, APLA también tomará esa medida de fuerza, algo que se terminará de saber el lunes”.

Todo indica que la CATT se plegará al cese de actividades decretado por la UTA (ferroviarios y colectiveros), que fue anunciado antes del paro de Moyano, “por lo que los pilotos también formarán parte”. De esta forma, Aerolíneas estaría reprogramando 700 vuelos (44 mil pasajeros) en los dos días de inactividad, circunstancia que demandaría no menos de una semana.

En tanto, desde la empresa manifestaron que se ha reprogramado el 50% de los vuelos del 30 que, desafortunadamente, pasaron al 1° de mayo. A su vez, Aerolíneas ya habilitó el cambio de pasaje para otro día, sin tener que abonar un costo adicional o, en su defecto, se puede pedir la devolución del dinero. “Esto incluye, también, a quienes tenían previsto viajar el 1° de mayo o hayan programado esa fecha”.

APLA, el gremio de los pilotos que lidera Pablo Biró, definirá el lunes si se llevará a cabo el paro, o no. Todo indica que no habrá actividades “porque el miércoles no habrá ni trenes ni colectivos, por lo que no contaremos con nuestro personal. Estamos hablando de más de 12 mil empleados”, informan desde Aerolíneas.

En relación a las otras aerolíneas, un comunicado de LATAM Argentinainforma que “ante la amenaza de paro nacional prevista para el día martes 30 de abril, la compañía pone a disposición alternativas de cambios para aquellos pasajeros que hayan adquirido tickets para ese día. Quienes deseen reprogramar podrán hacerlo a través de los siguientes canales: agencias de viajes, oficinas comerciales, Contact Center (comunicándose al 0810-9999-526)”.

Por su parte, Flybondi anunció que sus 17 vuelos programados “operarán con normalidad desde todos sus aeropuertos en Buenos Aires (con destino a Trelew, Iguazú, Salta, Mendoza, Posadas, Corrientes y Bariloche), Córdoba (a Salta) , Rosario (a Salta) , Iguazú (a Mendoza)”.

Para conocer el estado de los vuelos, Flybondi recomienda ingresar a www.flybondi.com, o ver www.aa2000.com.ar o, de lo contrario, actualizarse a través de las redes sociales.