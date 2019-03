Igual a éstos. Hoy, más de 68 aerolíneas de todo el mundo operan los Boeing 737 Max en sus diferentes versiones.

Aerolíneas Argentinas mantendrá en vuelo a sus cinco aviones Boeing 737-8 Max, ya que hasta el momento no han recibido una indicación en ese sentido de parte del fabricante respecto a las operaciones de estas aeronaves, luego del accidente de la empresa Ethiopian ocurrido el domingo, que provocó la muerte de 157 personas.

Fuentes de la compañía de bandera indicaron a Télam que están ‘analizando la información disponible sobre el tema‘ y que ‘aún no hay ninguna precisión sobre lo que pasó en Ethiopian‘. Aclararon que ‘se formó un grupo que sigue el tema on-line, buscando precisiones y por el otro lado, se le pidió a Boeing indicaciones sobre la operación y hasta ahora, ellos dijeron que no hay que apresurar decisiones‘.



Actualmente Aerolíneas Argentinas es la única compañía de Argentina en contar con este tipo de aeronaves y fue la primera en Latinoamérica en contar con este avión recién salido de la fábrica radicada en Seattle, Estados Unidos. En mayo del año pasado recibió su quinta unidad que pasó a engrosar su flota de 82 aviones y en estos momentos son utilizados mayormente para sus vuelos regionales y hacia el Caribe, ya que por su autonomía permite un vuelo directo y sin escalas entre Buenos Aires y Punta Cana, por ejemplo. El Boeing 737-8 Max pertenece a una familia de aviones desarrollada a partir del Boeing 737 Next Generation. El programa se inició el 30 de agosto de 2011 y el primer vuelo se concretó el 29 de enero de 2016, logrando la certificación de la FAA (organismo regulador de la aviación en los Estados Unidos) el 9 de marzo de 2017. El primer avión fue volado el 22 de mayo de 2017 por la compañía de Malasia, Malindo Air.



Es un avión totalmente computarizado, según indicaron fuentes aeronáuticas a esta agencia, y el principal cambio respecto a la versión NG es el uso de motores de mayor empuje y más eficientes y las modificaciones en el fuselaje y las alas, que le permiten un ahorro de combustible de hasta el 25 por ciento con respecto a la versión anterior, mayor confort en la cabina y mayor alcance de vuelo.



China, Mongolia, Indonesia y Etiopía, hasta ahora, han decidido dejar en tierra sus aviones Boeing 737-8 Max hasta que la empresa aeroespacial estadounidense encargada de su fabricación compruebe los aparatos y garantice su seguridad.