Roberto Navarro cumple en el día de hoy sesenta años pero no tuvo el mejor de los festejos debido a un duro episodio que le tocó vivir a la salida de El Destape Radio, programa que sale al aire de lunes a viernes de 10 a 13 hs en la emisora que pertenece al portal que dirige, ya que según dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, sufrió una agresión verbal y física a la cual él respondió.

“Hoy, luego de un hermoso programa, sali de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde”, escribió el ex conductor de Radio 10 y C5N, asegurando que lo que le sucedió se debe “al odio que está inculcando Mauricio Macri”.

En diálogo con Pedro Rosemblat en Patrulla Perdida (El Destape Radio), Navarro dio detalles de la pelea callejera que protagonizó. "Quedé nervioso, viste cómo es cuando te pasan estas cosas. Hace bastante que no me pasaba algo así en la calle, pero en los últimos dos días me gritaron y me insultaron. Yo creo que hay un clima de odio que se está generando en estos días. Fui hasta la esquina y se me aparecieron tres tipos de unos veintipico de años. Me empezaron a insultar diciéndome ‘forro, ¿a dónde vas?’. Me estaban esperando, uno me pasó por atrás y me empujó fuerte sobre los otros dos. Yo vi que venía el empujón, traté de esquivarlo y le pegué. Ese quedó contra la pared”, relató el periodista.

“Me di vuelta contra los otros dos y empezaron a empujarme e insultarme. Me subí al auto y me abrieron la puerta. Se me pararon adelante y hubo un tironeo con la puerta hasta que logré cerrarla. Fui logrando arrancar despacito para que se corrieran y me fui”, explicó Navarro, que además dijo que fue amenazado por esos tres sujetos.

"Siempre dejo el auto en el mismo lugar. Me dijeron que no iba a llegar al auto, así que ya sabían dónde estaba”, detalló el conductor angustiado por lo que le tocó vivir.

“Uno no puede saber si estaba organizado, si eran tres pavotes o saber quién los mandó, pero sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Vinieron a agredirme, me pegó uno de atrás, fue un ataque”, sentenció el periodista, que tras relatar la agresión recordó con Rosemblat su histórica pelea con Baby Etchecopar en los pasillos de Radio 10.