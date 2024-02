El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, anunció hoy la incorporación del turismo al Programa Cuota Simple por un término de 90 días, por el cual los consumidores podrán pagar en 3 y 6 cuotas transportes turísticos, hoteles, alquileres de vehículos, excursiones, y paquetes turísticos que se compren por agencias de viajes.



"Con este impulso lo que queremos justamente es reactivar la economía de cada una de las provincias", dijo el flamante funcionario nacional ante una colmada sala de conferencias de la Secretaría de Turismo, en el barrio porteño de Retiro.



Scioli definió al turismo como "una locomotora" para el desarrollo, "la recuperación del empleo y la generación de divisas genuinas".



Asimismo, destacó que encuentra al país y al sector "con una infraestructura renovada, tanto hotelera como gastronómica, y una mayor conectividad aérea" respecto de la época en que estuvo al frente de esa cartera.



Respecto de la conectividad, Scioli aseguró que "va a seguir expandiéndose" y en ese sentido agradeció la presencia en el recinto de representantes de compañías aéreas, con los que "tenemos mucho por hacer, en particular a partir de las definiciones que ha tomado el presidente Javier Milei" respecto a las regulaciones.



"Siento que es un momento de comprometerse, de poner el hombro. Cada uno en su lugar tenemos que tener una visión constructiva, y yo estoy convencido que estas áreas (turismo, deporte y medio ambiente) tienen un denominador que es la calidad de vida, el bienestar, un abordaje moderno", subrayó.



En ese sentido, agregó que "el presidente ha dado un marco para que hoy podamos estar aquí haciendo este anuncio coherentemente con lo que él ha expresado en ocasión cuando firmó el DNU número 70 del 2023".



Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, detalló el impacto de sumarse al Programa Cuota Simple y dijo que "lo vamos a trabajar de manera articulada con todas las provincias".



"Van a ser 3 y 6 cuotas fijas para que se puedan comprar con las tarjetas de crédito durante 90 días. Y también lo que van a poder tener como novedad es que no tiene límite, no tiene cupo", explicó ante representantes de los sectores público y privado del país.



"Con este impulso lo que queremos justamente es reactivar la economía de cada una de las provincias, y lo que vamos a hacer para darle más valor a este programa es hacer una campaña de promoción federal con todos los destinos de la Argentina, en donde vamos a realizar una campaña digital en varias redes", precisó.