En medio de la fuerte presión de los gobernadores peronistas para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que 'el Gobierno tiene previstas las partidas y el cronograma para que haya PASO', aunque reiteró que una eventual suspensión de las primarias 2023 'no es un tema que defina' el Poder Ejecutivo sino que depende del Congreso.

De esta manera, la vocera sutilmente le abrió la puerta a la suspensión o eliminación de las PASO, una jugada electoral de alto impacto del oficialismo que cambia las reglas de juego para las elecciones generales del año que viene. La idea, que va cobrando fuerzas en el Frente de Todos a medida que se acercan los plazos electorales, es fuertemente rechazada por la oposición, en especial en Juntos por el Cambio ya que se quedaría sin una herramienta clave para ordenar la interna y elegir a sus candidatos sin dejar un tendal de heridos en un río revuelto. La alianza opositora sería la fuerza que más tendría que perder si se suspenden o eliminan las PASO.

'No se puede negar que es un debate que está abierto. Lo han planteado gobernadores, lo han planteado con proyectos legislativos. No es un tema que defina el Ejecutivo; es un tema que se define en el Legislativo. Pero el Gobierno tiene previstas las partidas y el cronograma para que haya PASO el año que viene, como dice la ley', señaló Cerruti en la habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

Cerruti fue consultada por un proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó que está elaborando una iniciativa para que 'sean suspendidas o eliminadas' las PASO.

'No corresponde hacer política ficción con un proyecto que recién fue presentado, no fue tratado en comisión y no hay ninguna posibilidad de saber si tendrá o no tendrá los votos', respondió Cerruti al respecto.

Di Giácomo dijo el martes que estaba "elaborando un proyecto para que sean suspendidas o eliminadas" las PASO y consideró que ese tema "hay que resolverlo este año", teniendo en cuenta que el próximo proceso electoral se iniciará en los primeros meses de 2023.

"Le estamos pagando desde el Estado el juego a muy pocos", expresó el diputado por Río Negro. Este es el argumento al que se aferra el oficialismo que durante el gobierno de Mauricio Macri se negó sistemáticamente a dar los votos para derogar las PASO en el Congreso.