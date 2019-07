Pilotos de Austral dejaron de emitir comunicados contra el Gobierno nacional en los vuelos, no así los de Aerolíneas, pero ambos convocaron a una movilización para este jueves a la mañana en Aeroparque y no se descarta que haya inconvenientes para los pasajeros.

La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) es el gremio "chico" que nuclea a unos 300 comandantes de Austral y emitió un comunicado que afirma que "queda sin efecto la modalidad de mensajes a realizar a los pasajeros".

"Asimismo, y continuando con el Plan de Lucha propuesto, se convoca a todos los Asociados de UALA para el día de mañana jueves 25 del corriente a las 10 hs. a participar de una Movilización de Pilotos que se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery", finaliza el texto.

Por su parte, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que reúne a unos 900 trabajadores de Aerolíneas, Latam, Andes y otras, se unirá a la medida pero no confirmó que dejarán de emitir mensajes durante los vuelos.

"No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarles a los pasajeros como estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando ", había afirmado Biró hace algunos días en una entrevista radial.

El Aeropuerto de Mendoza tiene programado para la mañana de este jueves 10 vuelos que llegan de y tienen como destino Aeroparque.

Desde el Ministerio de Transporte estiman que no peligra ningún vuelo para este jueves, pero no pueden garantizarlo. "No sabemos si alguno de esos pilotos va a dejar sus tareas para movilizarse. Es posible que haya algún ruido en las operaciones, pero si el piloto reclama algo en lugar de volar, es un problema", aseguraron desde la cartera.