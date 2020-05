Esta tarde se confirmó que en el geriátrico El Amanecer, ubicado en la localidad de San Martín (provincia de Buenos Aires), al menos cinco adultos mayores fallecieron por coronavirus y otros 19 residentes dieron positivo al test del COVID-19.

La información la difundió Jonathan, el dueño del lugar, que a pesar de que el municipio hisopó a decenas de residentes, reveló que para el resto le respondieron que “no se puede hisopar si la persona no tiene síntomas. Cuando tuvimos el primer caso de una abuela, todo el personal fue aislado y luego una enfermera dio positivo”.

“Estamos trabajando a full, no se oculta nada de información, nos estamos matando acá adentro. Sería lo más fácil evacuar, pero no se puede hacer eso. No puedo garantizar nada porque nadie está exento de nada”, aclaró Jonathan, propietario de una residencia afiliada directamente al PAMI.

Justamente desde la municipalidad de San Martín aseguraron que la responsabilidad completa es del PAMI. Fuentes municipales indicaron: “Nosotros no tenemos confirmada esa cantidad de fallecidos. Tenemos tres. Dos mujeres y un hombre. Las mujeres eran compañeras de cuarto. El PAMI, en un primer momento, se negó a hacer los testeos. Entonces por un pedido del intendente Fernando Moreira a la Provincia, un pedido de excepción, esta lo acepta y se hizo un hisopado en el cuarto piso”.

“Posteriormente a eso aparece una persona con síntomas en otro piso, por lo cual se hace un hisopado en el primero y en el segundo piso. Hicimos un total de 40 hisopados. El municipio se hizo cargo de la situación. Se entregó puerta a puerta el protocolo de seguridad en cada geriátrico”, completaron desde el municipio.

“El dueño está buscando ayuda de todos lados. Llamé a un montón de canales, esto desde hace 20 días, cuando se dio el caso uno nunca se aisló y nada. Eso provocó que todos se contagiaran”, sostuvo la mujer. Infobae constató que el 23 de abril una mujer que presentaba síntomas desde hacía una semana luego fue confirmada como el primer caso positivo entre los residentes.

El primer caso fue el de una enfermera del lugar, mencionada por el dueño al revelar que fue el único caso positivo entre los trabajadores en la institución ubicada en Rodríguez Peña 4463.

“Nosotros sabemos que cuando un adulto mayor presenta fiebre es porque está bastante avanzado. Pero los síntomas pueden estar en lo más mínimo, en una tos. En el último hisopado tuvimos que derivar a cuatro pacientes: un femenino y tres masculinos. Hasta el momento se hisoparon tres pisos del geriátrico con la municipalidad", contó Jonathan, ratificando la información brindada desde la comuna.

En cuanto a los trabajadores, el propietario manifestó: “Lo que hacen cuando salen de acá no se. Cuando ingresan al trabajo se les toma la fiebre, se cambian el calzado. Hay 37 trabajadores, yo era uno de los que daban clases de gimnasia y yoga, me ocupé siempre de que los residentes estén bien y contentos”.

También aclaró que en todo el municipio fue uno de los geriátricos donde más se hisopó y que “el 95% de los familiares me ayudaron con todo, no puedo decir nada. Todos conformes, no les ocultamos nada. Una situación como esta se te escapa de las manos”.

Paul Starc, fiscal federal de Tres de Febrero, investiga si el geriátrico no cumplió con el protocolo y si se violó el artículo 205 del Código Penal que castiga al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Esta tarde las autoridades del Ministerio de Salud provincial confirmaron que irán a la residencia para testear a todos los adultos mayores que viven en el lugar, aun cuando no presenten síntomas.

