A los pies de su jefa. "Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina", confesó Alberto Fernández que quiere relaciones "maduras con el gobierno de EEUU".



El precandidato presidencial Alberto Fernández advirtió ayer que él no es Héctor Cámpora "ni Cristina (Fernández) es (Juan Domingo) Perón", y aseguró que si resulta electo jefe de Estado en los comicios generales "tomará las decisiones pero sin prescindir" de la exmandataria.

"Ni yo soy Cámpora y ni Cristina es Perón. Además ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente", remarcó Fernández.

De esta forma, el ex jefe de Gabinete salió al cruce de quienes pretenden establecer un parangón histórico entre Cámpora, candidato ganador del Frejuli en las elecciones del 11 de marzo de 1973, y Perón, el líder del justicialismo que, tras 18 años de proscripción del movimiento que fundó, propuso a este dirigente para una Presidencia que se extendió por 73 días.

"Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como lo hicieron antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza", destacó el funcionario kirchnerista. En ese marco, agregó: "Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro".

En tanto, por la mañana, al ser consultado en la puerta de su domicilio, destacó: "Tener a Cristina es como tenerlo a Messi y yo soy el nueve que hace los goles". "Muchos decían que ejercía una gran influencia sobre ella en esta etapa, ahora creen que soy un títere. Bueno, ni una cosa ni la otra son ciertas", remarcó Alberto F. al ser abordado por los medios mientras salía de su departamento en Puerto Madero para pasear a su perro Dylan.

Luego, en una entrevista con la radio 750, Fernández llamó a "superar la lógica de la grieta" para poder tener un futuro y afirmó que "en la sociedad argentina todos tienen que tirar para el mismo lado". "Tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos, porque uno tolera lo que le da asco, pero hay que dar un paso más porque si seguimos así como ahora ningún país puede progresar. Argentina necesita que todos tiremos para un mismo lado", señaló. Si bien trató de mantener una tónica conciliadora a lo largo de la charla, no ahorró críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri, al evaluar que "no se puede seguir construyendo un país en base a la timba financiera", y dijo que hablaron con "varios fondos de inversión" y les explicaron que no van a hacer "locuras".

Fernández reiteró sus dichos sobre la Justicia y aseguró que algunas conductas deberán revisarse, aunque aclaró que en el Poder Judicial "no todos son iguales".

En cuanto a la política exterior, consideró que Argentina debe "tener relaciones maduras con todos los países, sobre todo con los Estados Unidos", pero "desde el respeto mutuo", y se mostró partidario de "buscar una nueva integración regional en América latina".

"Respeto la decisión de los brasileños de haber elegido a (Jair) Bolsonaro como presidente, pero voy a seguir reclamando la libertad de Lula", subrayó.

Cosecha de apoyos

JOSÉ LUIS GIOJA Diputado y Pte. del PJ

Se manifestó a favor de la candidatura de Alberto F. de quien dijo "reúne todas las condiciones" para ejercer el cargo y se mostró esperanzado que logre que distintos partidos "nos unamos en un gran frente" que derrote a Cambiemos.

GABRIEL KATOPODIS Intendente de San Martín

Consideró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "tiene que ser el garante para que Mauricio Macri no gane las elecciones", y afirmó que la candidatura de Alberto F. es "un paso muy importante" para que el PJ vuelva al gobierno.

> Elogio de Alberto por el San Juan de Uñac



Un importante cruce de elogios se produjo el sábado entre el flamante candidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Tras el anuncio de Cristina Fernández de la nominación de su ex jefe de Gabinete al frente de la fórmula presidencial en la que ella será candidata a vice, el mandatario sanjuanino fue uno de los primeros en saludar la designación de Alberto Fernández.

El mandatario provincial publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de aliento a los "compañeros que asumen los desafíos a los que nos enfrenta la realidad del país". Al mismo tiempo que congratuló la decisión "de ponerse a consideración de los argentinos". Minutos después, Fernández citó el tuit de Uñac y lo respondió, no sólo con el agradecimiento de rigor, sino con la aspiración de consensos que destacan sus allegados: "Unidos y respetando la disidencia, vamos a construir la opción que los argentinos reclaman para superar este presente".

Sin embargo, lo más importante de los dichos del "nestorista" están al inicio del tuit, cuando señala que "San Juan ha sido el modelo a seguir". Oración que deja entrever la intención del candidato de proponer a nivel nacional un modelo similar al implementado por Uñac en la provincia.

Así como lo hiciera ayer mismo, Alberto Fernández siempre comenta en entrevistas y discursos que el proyecto de país debe virar en dirección a la "renta productiva" en contraposición a lo que considera la actual "renta financiera".