Empresarios. Alberto Fernández, que desde el lunes está en España, se reunió ayer con empresarios y potenciales inversores. Entre ellos ejecutivos de medios de comunicación, como el Grupo Prisa, la agencia EFE y el diario ABC.

El candidato a la presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, volverá hoy a la campaña electoral con una foto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien lo recibirá en el Palacio de La Moncloa, en Madrid.



Fernández también dará una conferencia en el Congreso de los Diputados españoles titulada "América Latina y Europa: desafíos del proceso de integración", en la que fijará públicamente su posición sobre el tratado de libre comercio acordado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Fernández llegó el lunes a España para cumplir con compromisos académicos, pero en 72 horas ya mantuvo encuentros con influyentes diplomáticos. Entre ellos el canciller español y futuro jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y empresarios, bajo una estricta reserva, debido a que su viaje es de carácter privado.



Sánchez lo recibirá hoy en la sede del Ejecutivo y voceros de su gobierno informaron que facilitarán fotos y videos de la reunión. Se trata un encuentro privado que se hace a pedido del candidato, dijeron ayer voceros del Ejecutivo español, de ahí que no figura en la agenda oficial.



"La reunión será de trabajo para intercambiar opiniones sobre la relación bilateral", añadieron. "El presidente suele reunirse con candidatos y personas relevantes", subrayaron portavoces de La Moncloa, sede del Ejecutivo español.



España y Argentina tienen profundos lazos, de ahí que el líder socialista, quien se encuentra negociando los acuerdos para poder mantenerse en el gobierno, no desatendió el pedido del candidato del Frente de Todos, quien ganó las elecciones primarias con 15 puntos de ventaja sobre el presidente Mauricio Macri, que busca la reelección.



En la agenda de Fernández también figura para hoy un almuerzo con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), confirmaron desde su entorno. Fernández y Zapatero, del Partido Socialista (PSOE), coincidieron en varias ocasiones cuando el ahora candidato opositor dirigía el gabinete del expresidente Néstor Kirchner.



Fernández insistió en su único y breve contacto con la prensa en afirmar que no hará comentarios sobre la situación económica de Argentina desde el exterior, ni de las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Mauricio Macri para estabilizar la crisis financiera que atraviesa el país.



La jornada de ayer del candidato transcurrió con tranquilidad, entre encuentros privados con empresarios e inversores, sobre los que no hubo precisiones. En esas reuniones, Fernández pudo transmitir con toda libertad a sus interlocutores españoles su análisis de la situación que atraviesa la Argentina. Fernández brindará una "conferencia magistral" sobre integración entre América Latina y Europea, en que se espera que explique claramente su posición respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Viaje a Portugal

El viaje del candidato presidencial Alberto Fernández incluye una visita a Portugal para reunirse con el primer ministro Antonio Costa y responsables del área económica, y aprovechar para aceitar contactos políticos con los líderes de la izquierda progresista europea.