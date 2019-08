Cuestionamientos. El candidato presidencial Alberto Fernández, que ayer se reunió con miembros del FMI, cuestionó el acuerdo con el organismo de crédito internacional.

Tras una reunión de más de una hora con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), el candidato presidencial Alberto Fernández consideró ayer que ese organismo internacional y el Gobierno nacional de Mauricio Macri son los responsables de la crisis social del país.

"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar los medios y las políticas necesarias", dice el comunicado emitido tras la reunión por el Frente de Todos, el partido al que pertenece Alberto Fernández.

El postulante a la presidencia explicó que coincide con los cuatro objetivos del acuerdo: recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. Pero fue contundente: "De estos cuatro objetivos no sólo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo".

Agregó que "el préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias empeora, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer".

En el intercambio, Fernández transmitió su preocupación porque, según su visión, "los créditos otorgados por el FMI han sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales". Y manifestó su preocupación por las reservas que recibiría en diciembre, en caso de ser electo presidente.

"Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital", advirtió el Frente de Todos.

Fernández se reunió ayer con los funcionarios del FMI Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne. Werner es el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Cardarelli es el responsable de la misión argentina y Alleyne es el encargado de la oficina local del organismo.

Del encuentro, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, participaron los economistas Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca y el politólogo Santiago Cafiero, todos profesionales del círculo más cercano del candidato peronista.

Según la información oficial, en la reunión se planteó que "tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI".

Según el Frente de Todos, "la recuperación del crecimiento a través del impulso de la producción y el empleo debe ser la componente central de un modelo económico alternativo".

> Promesa a las mineras por los giros al exterior

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer con compañías mineras en Buenos Aires para discutir sus planes para el sector y se comprometió a respaldar la actividad sin poner controles sobre los giros de dinero al exterior.

Fernández dijo a las compañías que su equipo ha estado trabajando en un plan para el sector minero, que produce cobre, litio, plata y oro, así como a las petroleras que operan en la enorme formación de hidrocarburos Vaca Muera.

Explicó que su objetivo era garantizar la continuidad del sector minero durante 10 años y que la regulación seguiría a nivel provincial. También dijo que quiere promover el flujo de dólares a Argentina, sin poner controles sobre los giros de dinero al exterior, dijo una fuente, y agregó que sus comentarios fueron "tranquilizadores". "Si hago bien mi trabajo, las empresas querrán mantener su dinero en Argentina", dijo Fernández.

Los comentarios fueron unas de las señales más claras de Fernández sobre sus planes para el sector, en medio de las preocupaciones de los inversores de que su gobierno pueda regresar a las políticas intervencionistas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora es su compañera de fórmula como candidata a vicepresidenta.

Del encuentro participaron representantes de las empresas YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. También directivos de la Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.