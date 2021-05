El presidente Alberto Fernández afirmó este sábado que el proyecto de ley enviado al Congreso para imponer medidas restrictivas para morigerar el avance de la pandemia de acuerdo al semáforo epidemiológico no le da "superpoderes", como calificaron desde Juntos por el Cambio.

“La ley, lejos de darme superpoderes, me los restringe. Hasta en eso la oposición miente”, sentenció el mandatario durante una entrevista televisiva.

La iniciativa recibió la aprobación en el Senado de la Nación este jueves en horas de la noche al ser votada favorablemente por 38 senadores contra 26 se pronunciaron en contra y fue girada a Diputados

La misma establece un marco normativo sobre los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario que ya son utilizados para determinar los distintos niveles de restricciones en los distritos, los cuales serían evaluados con peligrosidad de contagio baja, mediana, alta y "Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria".

Sobre las medidas restrictivas

En otro pasaje de la nota, el máximo mandatario se refirió a las recientes medidas implementadas a partir de su último anuncio el jueves y recalcó que se llegó a la actual situación con la pandemia porque hubo mandatarios "que no respetaron las medidas" anteriores.

"Muchos no me escucharon. Yo no soy un experto en la materia y no es que yo tenga información reservada que me permite conocer de antemano cosas que los argentinos no saben", aseguró.

En ese sentido, recordó que en marzo alertó sobre la llegada de la segunda ola basado en la experiencia de Europa, en donde se "vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible".

"En ese momento (en marzo) fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron: '¿Para qué hizo una cadena, si no dijo nada?'. Dije lo que iba a pasar", criticó.

"Advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Después dicté medidas y pasó lo que pasó", declaró y agregó: "Después dicté medidas específicamente para el AMBA. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon. Me dijeron 'Me sobran camas'. Y se extendió a todo el país. Y las camas se ocuparon a gran velocidad".

En la misma tonalidad crítica sobre el rechazo que en este momento manifestaron jefes comunales, comentó: "Vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo, porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio dice que no se cierren, no se cierran. Y si yo digo 'no circule' y la provincia no pone a controlar la no circulación, la gente circula. Pero además no es sólo que acá no me acompañaron: hicieron gala de hacer lo contrario. No lo digo en tono de reproche: lo digo en tono de aprendizaje".

Clases presenciales

Consultado sobre las clases presenciales, respondió: “Es la obsesión de la salud por la salud lo que nos complica la educación. ¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa. Y claro que me duele y claro que me preocupa. Y qué opción tengo?".

“En los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, el aumento de los contagios (Pedro Cahn me dio el dato el otro día) aumentó el 110 % ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad”, expuso en contacto con el medio CNN en Español.

Cierre de la exportación de carne

En otra parte de la entrevista, el presidente contestó sobre la decisión de cerrar las exportaciones de carne y aseveró que no se esperaba el aumento actual de los cortes: “Nosotros dimos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, no preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias". "¿Por qué por qué se supone que suben los precios de la carne argentina? Porque dedicas un 30% a exportarlos".

