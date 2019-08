Con los ecos de las celebraciones tras el contundente triunfo en las PASO, el ahora candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dejó un claro mensaje este lunes a Mauricio Macri, de cara a lo que se viene, antes de las elecciones generales de octubre.

Pero además, en un tono de fuerte crítica a la gestión de Macri, afirmó: "Los mercados reaccionan mal cuando se dan cuenta de que han sido estafados. Y en verdad, el Gobierno los condujo a este estado de cosas con el festival de bonos que ha emitido, la crisis de la deuda".

Tras confirmar que no recibió ningún llamado desde la Casa Rosada, Fernández advirtió: "Esperemos que el Presidente no se duerma porque tiene que gobernar hasta diciembre. Sí me gustaría que tome nota de lo que pasó ayer y advierta que si seguimos haciendo las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados".

En declaraciones a Radio 10, el ex jefe de Gabinete dijo además que espera que Macri "se de cuenta de que tiene que empezar a cambiar ya, más allá del resultado electoral, porque los argentinos no necesitamos tres meses más de esto, va a ser muy doloroso para todos".

Asimismo, confirmó que desde el Poder Ejecutivo solo se comunicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero para explicar los motivos de la demora en la difusión de datos oficiales.

Por otro lado, agradeció el llamado de Roberto Lavagna: "Me saludó y me felicitó por el resultado. Es alguien a quien yo pondero mucho, ha sido un ministro extraordinario. Me transmitió también el saludo de Juan Manuel Urtubey", contó.

Fuente: Clarín