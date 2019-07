El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al postulante a senador del oficialismo Martín Lousteau, quien había cruzado la propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses que pagan actualmente las letras de liquidez del Banco Central (Leliq).

"El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a (Martín) Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", declaró Fernández en un acto de campaña realizado en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.

El líder de Evolución declaró en diálogo con Infobae que la propuesta de Fernández oculta "un error conceptual muy grande" porque los intereses de las Leliq dependen del BCRA y el pago de los haberes jubilatorios surge de los fondos que administra el Tesoro.

Fernández y Lousteau compartieron gabinete durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. El dirigente que ahora integra Cambiemos fue el ministro de Economía que impulsó el esquema de retenciones móviles que originó el conflicto con el campo de 2008, de ahí la mención a la resolución 125.

Fernández fue consultado sobre qué hará con las retenciones en caso de ganar las elecciones. "El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene, tenemos que ayudarlo a que produzca y exporte, sé que están al límite", contestó. Y precisó: "Macri nos va a dejar un déficit del 6%, pero no vamos a resolver ese déficit complicándole más la vida al campo".

Durante una conferencia de prensa, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner dio más definiciones económicas sobre su plataforma de propuestas.

– Presión impositiva

"No esperen que vayamos a pagar con más presión sobre los argentinos, no soportan más presión. El que trabaja no soporta más presión, el jubilado no soporta más presión, el empresario no soporta más presión… Nosotros vamos a hacer crecer la economía, exportar y juntar dólares. El campo y Vaca Muerta tienen un rol muy importante".

– Dólar

"Hay que hablarle con la verdad a la gente y siento que muchos ocultan la verdad. Estamos en un sistema especulativo que promueve la bicicleta: jugar entre las Leliq y el dólar y hacer diferencia en desmedro del trabajo y la producción. Tenemos la cosecha más grande de la historia y no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado; no podemos mentirle a esta gente. Yo le hablo a Macri y me responde el Fondo, nos vamos entendiendo".

"El dólar sube porque desconfían de vos, Macri, porque nadie te cree. No te cree el mundo que vos decís que te apoya".

-Consumo

"Nos hemos acostumbrado a leer mes a mes la caída del consumo en supermercados. Eso debería avergonzarnos: es gente que no compra alimentos. Y las caídas son estrepitosas. En el primer día de mi Gobierno, voy a recomponer salarios y jubilaciones y voy a ponerle fin a los especuladores".

– El acuerdo Mercosur-Unión Europea

"El acuerdo es otra mentira, no existe, es una serie de premisas que se van a negociar en los próximos dos años. Llorará el canciller por ello, pero el acuerdo no existe".

– Subsidios al transporte

"A los porteños sí les subsidian el transporte porque ahí gobiernan ellos, ¿y el resto del país cómo funciona? Esa desigualdad me parece intolerable y hay que corregirla. No puede ser que Buenos Aires tenga todo subsidiado por miedo a los diarios porteños. Como nadie se interesa por lo que paga un habitante de Santa Fe o Paraná, nadie se preocupa… eso es un espanto. Ese es el federalismo declamado de inmediato.

-Reforma previsional

"Solo perdieron los jubilados, entre 15% y 20%. Ese dinero de la reforma previsional fue a parar a la provincia de Buenos Aires y no se convirtió en mejores condiciones de vida. No voy a hacer nada para complicarle la vida a los jubilados, estoy preocupado por mejorar su situación, por eso quiero que dejen de pagar por sus medicamentos".

– Pobreza

"Más de 4 millones de argentinos que estaban en la clase media hoy están en el cono de la pobreza. Tenemos que rescatarlos, traerlos de nuevo al sistema productivo… Estamos en un país enloquecido que paga por intereses en las Leliq lo mismo que tiene Buenos Aires como presupuesto anual… Son dos presupuestos de Santa Fe".

Fuente: Infobae