El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado argentino firmó acuerdos para que “adolescentes y niños tengan las vacunas necesarias” contra el coronavirus.

El jefe de Estado no dio más detalles sobre los entendimientos firmados. Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había adelantado que la próxima semana se cerrará un acuerdo con Moderna, pero los inoculantes de ese laboratorio aún no han sido autorizados para menores de edad.

La declaración formó parte de un mensaje con fuerte contenido político en el acto por el Día de la Independencia, que como sucede habitualmente se realizó en la provincia de Tucumán. La previa estuvo marcada por incidentes entre la policía y manifestantes críticos del Frente de Todos.

El discurso incluyó una frase que algunos interpretan que es una continuidad al mensaje de Máximo Kirchner de ayer, en el Congreso de la Nación: “Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca. Espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. No tendría cara para entrar a esa sala (en alusión a la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante”.

El diputado nacional, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, había dicho que no quería un país que cede ante los caprichos de los laboratorios extranjeros a pocos días de que el Presidente haya anunciado modificaciones en la ley de vacunas que permitirán el ingreso de inoculantes de compañías americanas.