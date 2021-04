Alberto Fernández cruzó este a los integrantes de Juntos por el Cambio que criticaron las medidas que adoptó el Gobierno para intentar reducir la circulación de personas ante la suba de casos de coronavirus.

“Leí el comunicado (de Juntos por el Cambio). Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos. Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo", indicó Fernández.

Y continuó: "Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto la pierdo”, expresó el Presidente en diálogo con Radio Con Vos.