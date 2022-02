“Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Tiene que abrirse camino a otros lados y me parece que Rusia tiene un lugar muy importante”. Esa fue la frase bomba que el presidente Alberto Fernández pronunció hoy al principio de su reunión-almuerzo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en un intercambio que pudo ser visto en la sala de prensa del Kremlin que, pese al hermetismo absoluto que rodeaba en cara a cara, dejó demasiado tiempo prendida la transmisión.

“Yo quiero que usted tenga la certeza de que veo una gran oportunidad para que podamos avanzar. Y quiero que sepa que tiene en mí un amigo que quiere ver de qué modo podemos avanzar juntos”, siguió Fernández hasta que llegó una funcionaria a la sala de prensa gritando y apagó abruptamente la pantalla.

Antes, al margen de agradecer profundamente la ayuda de Rusia con el aprovisionamiento de la vacuna Sputnik, Fernández culpó al gobierno anterior de Mauricio Macri, que no mencionó, de la herencia recibida y su alineamiento con Estados Unidos, y reivindicó la estrategia de los anteriores gobiernos kirchneristas.

En los poco más de diez minutos que pudieron verse del encuentro, al principio Putin, que hizo esperar a Fernández 45 minutos debido a la situación álgida que vive Rusia por el conflicto en Ucrania, le dio una bienvenida muy calurosa. A través de un intérprete, le dijo que recordaba haberlo visto en Jerusalén a principios de 2020, cuando hubo una gran conmemoración del Holocausto a 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

También confesó que hubiera preferido reunirse en un momento de más “calma” y comentó la escala relámpago de Fernández en Moscú y las buenas relaciones existentes; asimismo felicitó al país por la alta tasa de vacunación obtenida durante la pandemia.

A su turno Fernández, que dijo que era “un honor poder conocerlo, poder verlo a los ojos” y que era un enorme gusto estar en Moscú para hablar sobre cómo complementar mucho más el vínculo entre Rusia y la Argentina, agradeció el suministro masivo de la vacuna Sputnik V en momentos difíciles.

“Fue muy importante cómo nos apoyaron cuando las vacunas escaseaban y la verdad es que los resultados han sido formidables con la Sputnik en la Argentina”, dijo el mandatario al contarle que, después de las dos dosis de ese fármaco, cuando tuvo que recibir el refuerzo, quiso esperar la Sputnik. En ese momento Putin, que suele ser muy frío, empatizó y dijo que él también se había dado las tres dosis de Sputnik. Entonces ambos rieron.

“Ustedes estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxilió”, aseguró Fernández al manifestar estar “profundamente agradecido”. Fue entonces que, quizás sin saber que lo que estaba diciendo estaba siendo visto en la sala de prensa del Kremlin -donde los únicos medios argentinos presentes eran LA NACION y la agencia oficial Télam-, Fernández, amén de proponer un relanzamiento no sólo de la relación bilateral sino también de Rusia con toda América Latina (con la Argentina como puerto de entrada) pasó a culpar al gobierno anterior de Mauricio Macri, que no mencionó, del inmenso endeudamiento y de la difícil situación actual. Y reivindicó la estrategia de los anteriores gobiernos kirchneristas que no se alinearon con Estados Unidos.

“La Argentina vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento, de la situación económica que me tocó heredar”, dijo y le hizo a Putin un breve relato de la historia de las últimas décadas de su patria. “De los años 90 en adelante el país había volcado toda su mirada muy ingenuamente a los Estados Unidos... depende mucho la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el FMI y de la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo”, lamentó.

“Durante la primera etapa de nuestro gobierno, de 2003 a 2007, nosotros tratamos de salir de ese corsé que la Argentina tenía con los Estados Unidos. Y pudimos avanzar en ese acuerdo estratégico que firmamos, mejoramos la relación bilateral”, evocó. “En el año 2015 llegó un gobierno que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos asimiló esa deuda pesadísima que hoy tenemos”, siguió en alusión a la gestión macrista. Tras ello lanzó esa frase bomba, que probablemente no caerá bien Washington: “Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Tiene que abrirse camino a otros lados y me parece que Rusia tiene un lugar muy importante”.