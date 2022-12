Poco después de anunciar que no va a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno nacional devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le quitó, el presidente Alberto Fernández sostuvo que no sabe “si el objetivo” del máximo tribunal argentino “es financiarle la campaña” al mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “pero lo va a lograr”.

Unas horas después del comunicado de la Casa Rosada en el que se cuestionó la decisión de hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Ciudad, el jefe de Estado dio una serie de argumentos de por qué considera que esta orden “es incumplible”.

“La Corte ha dictado un fallo muy singular, que es de imposible cumplimiento. Carece de fundamentación de muchas cosas. Por ejemplo, dispone que el Gobierno se abstenga de aplicar la ley que decide cómo tenemos que pagarle a la Ciudad el costo que representa el traspaso de la policía”, señaló.

Durante una entrevista en C5N, el Presidente sostuvo que “la verdad es que (los miembros del tribunal) no han explicado absolutamente nada” y señaló que si suspende la aplicación de esa ley, tiene “que hacer venir toda la policía nuevamente a la Nación”.

“Dispone que le tenemos que entregar el 2,95% en concepto de coparticipación. ¿Por qué es ese porcentaje? No lo entendemos, porque no hay ni un solo cálculo de cómo se llega a eso. Y este dinero no está en el Presupuesto nacional que no fue aprobado para que el Gobierno le envíe 2,95% a la Ciudad”, agregó.

Por este motivo, el jefe de Estado argumentó que para cumplir con la medida de la Corte, debería “mandar la ley (de Presupuesto) nuevamente al Congreso” para que los legisladores “digan de dónde se va a sacar la plata, si se van a aumentar impuestos o si el país se va a endeudar”.

Al ser consultado por el conductor del programa sobre si el máximo tribunal “le quiere financiar la campaña a Rodríguez Larreta”, Alberto Fernández respondió, entre risas: “No sé si es ese el objetivo, no sé si está en su ánimo, pero lo va a lograr”.

En este punto, el jefe de Estado se mostró muy crítico del sistema judicial, al que consideró que “habría que ponerlo en tela de juicio”, y adelantó que va “a recusar a los jueces”, con el objetivo de que se construya “un nuevo tribunal con jueces” que analicen el caso.

“Estamos ante un choque de poderes fenomenal. Han logrado que un fallo contradiga al Gobierno y al Poder Legislativo. Estamos ante una Corte que ha perdido el criterio de justicia y que definitivamente está actuando con un criterio político”, opinó.

Al respecto, señaló que ”la gente piensa, porque así se lo han vendido durante mucho tiempo, que cuando uno cuestiona al Poder Judicial lo hace porque quiere lograr la impunidad de alguien, y no es eso lo que se pretende lograr”.

En este sentido, se dirigió al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “Le diría que retome la senda del derecho, que deje de atender a su ego, porque la verdad es que no es bueno que la Argentina tenga un tribunal así”,

Por último, reiteró que él quiere “cumplir con la ley”, pero que el fallo en cuestión le impide aplicar una norma “a la cual no declararon inconstitucional, que no fue anulada, ni nada”, y aseguró que “la Ciudad es un ente autónomo, no una provincia, y no entra en el reparto” de la coparticipación.

“¡Qué voy a estar desconociendo el fallo!, si lamentablemente lo conozco y me parece espantoso, y es imposible de cumplir. Si quieren que lo cumpla, voy a tener que ir al Congreso y decirles a los diputados y senadores que la Corte me impide aplicar una ley y me pide recursos que ellos no aprobaron”, reiteró.