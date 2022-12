Finalmente, el presidente Alberto Fernández dio marcha atrás y no habrá desacato. Informó que, le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema. El pago será realizado con bonos TX31, según anticipó el jefe de Estado en un extenso hilo de tuits.

Fernández aclaró que será “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA. — Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

En ese contexto, aseguró que, instruyó a la jefatura de Gabinete, liderada por Juan Manzur, “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”.

"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", afirmó, sin embargo.

Y advirtió: "Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas".

Al tiempo que aclaró: "El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento. Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley".

A pesar de esto, aseguró que tomará medidas. "He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria 'in extremis' contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas", afirmó el Presidente.

Para finalizar indicó: "Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer".

Y en cuanto al accionar del Congreso, informó: "Finalmente, he instruido al MECON para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22".

La información llega luego de que, a finales de la semana pasada, el Gobierno anunció a través de un comunicado su decisión de no acatar el fallo y recusar a los jueces del máximo tribunal.

La medida cautelar de la Corte le ordenó al Ejecutivo pagar el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad “en forma diaria y automática” mediante el Banco Nación.