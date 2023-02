El presidente Alberto Fernández y referentes de diferentes sectores políticos y sociales salieron hoy al cruce de las declaraciones de uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Mazzina, por su orientación sexual, por lo que desde el oficialismo pidieron "más educación sexual integral" para la clase política y será citado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).



Pichetto había dicho anoche en declaraciones al canal La Nación+ que "el Ministerio de la Mujer no se expidió" sobre el caso Lucio porque esa cartera "está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer".



Luego de la polémica por sus declaraciones, el exsenador publicó una serie de tuits en los que señaló que su "intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen".



Sin embargo, Mazzina sí se había pronunciado sobre el caso en una entrevista con Télam el pasado 2 de febrero, cuando antes de conocerse el veredicto dijo que: "Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la justicia", y sostuvo que en esa oportunidad estaba "hablando de Lucio para romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio, con una derecha que nos dificulta el debate público".



El Presidente se solidarizó con la ministra en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter, donde manifestó: "Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo" y agregó que "las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García".



A raíz de las declaraciones del referente de Peronismo Republicano, la titular del Inadi, Greta Pena, afirmó en sus redes sociales: "Convocaré a @MiguelPichetto a concurrir al Inadi para mantener una reunión acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos".



En esa línea, sostuvo que instruyó "al equipo jurídico" del organismo para que analice "las manifestaciones públicas del Auditor General de La Nación" contra la ministra "por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política".



Mazzina, por su parte, en su cuenta de la misma red social manifestó: "Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación" y "lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado".



La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dijo que las declaraciones de Pichetto "expresan discriminación, ignorancia, desprecio, y falta de respeto por las leyes que nos rigen" y manifestó que: "Para defender nuestros consensos democráticos necesitamos ratificar que la igualdad y la libertad para todas las personas solo es posible sin discriminación y valorando por igual todas las orientaciones sexuales, identidades de género, y cualquier otra diversidad".



En esa línea, en su cuenta de Twitter, expresó: "Mi total solidaridad con @AyelenMazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad".



La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, a su vez, manifestó su "más enérgico repudio a las expresiones de Pichetto: "Qué catadura moral puede tener alguien que hostiga a otra persona para hacer política y mostrarse como un bolsonarista con el afán de capturar el público reaccionario".



"Mi afecto y solidaridad con Aye y el colectivo LGBTQ+ y mi compromiso de seguir trabajando por la convivencia, para vivir con verdadera justicia social", agregó Olmos.



La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, por su parte, contestó los dichos de Pichetto: "El ministerio, la ministra y el gobierno repudiaron el bestial asesinato de Lucio. Sobriamente y sin carroñear o hacer política sobre el dolor" y señaló que "la Aye es mujer y lesbiana, y hay funcionarios hombres y gays. Y diversidad. Y por eso pedimos más ESI para todos, todas y todes".



La investigadora, socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos, consideró que "resulta gravísimo el ataque a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad por razones de orientación sexual" y consideró que se trata de un "ataque artero a la vida democrática. Son estos los principios dichos liberales?".



La periodista Nancy Pazos dijo a Télam que "las declaraciones de Pichetto sobre la condición sexual de la ministra Mazzina más que bronca dan lástima" y afirmó que "fue siempre un dirigente político conservador pero sarcástico e inteligente. Ahora es un abuelo que quedó en el siglo pasado sin entender de qué se trata el nuevo mundo".



"Le queda una ardua tarea a sus hijos y nietos para ver si con amorosidad algún día puedan hacerle abrir los ojos y el corazón", señaló la periodista.



Por su parte, el colectivo de funcionarias nacionales Mujeres Gobernando señaló en sus redes sociales que: "A 40 años de democracia, no podemos permitir estas expresiones discriminatorias, machistas y lesbofóbicas que generan condiciones de violencia contra las mujeres y diversidades" y manifestaron su repudio a "los dichos de Miguel Pichetto y nos solidarizamos con nuestra ministra @AyelenMazzina".



La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, María Luisa Storani, afirmó en Twitter que "la perversidad del asesinato de Lucio es una oportunidad política para los ultramontanos como Pichetto" y agregó: "Repudio sus declaraciones, desprestigian al país".



Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, Cecilia Gómez Mirada, expresó "todo mi repudio a las declaraciones Miguel Pichetto, que confunde, por ignorancia o a sabiendas, identidad de género con orientación sexual" y dijo que "Son los mismos que se dicen liberales y no son más que fascistas y conservadores de derecha".



La presidenta del Instituto Cultural bonaerense e investigadora, Florencia Saintout, dijo a Télam que "Pichetto habla con odio, odio patriarcal, odio antidemocrático, odio a sus adversarios. Frente al odio no alcanza con repudiar. Hay que convocar a desarmar esos discursos armados" y se pronunció a favor de "un país donde vivamos todxs, con respeto y consideración".



"Él usa ese aberrante caso para odiar. Nada tiene que ver lo que dice con nada de lo que pasó. No fue una tergiversación, hay una matriz de pensamiento histórica ahí", advirtió Saintout.



A su vez, la diputada nacional del Partido Socialista, Mónica Fein, dijo a esta agencia que las declaraciones de Pichetto "son inadmisibles en un país que avanzó en el debate y la igualdad de género" y advirtió que "hay quienes aprovechan situaciones dolorosas para impulsar su mensaje de odio".



"Pretende que este mensaje de odio se instale en la sociedad, debemos luchar desde los feminismos y las disidencias contra eso", alertó Fein.



La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó a Télam que "a Pichetto todo bondi reaccionario lo deja bien, con sus dichos intenta crear y reforzar prejuicios retrógrados en la población", y recordó que "quienes militamos en defensa de los derechos humanos lo conocemos bien, allá por el 2000 Pichetto fue uno de los promotores de la legislación antiterrorista".



"Y ahora, día a día, despliega todo su perfil derechista, como parte de una competencia en la que está gran parte de la dirigencia política: cada uno dice una barbaridad peor", advirtió la diputada.