El presidente Alberto Fernández aseguró que tiene terminado el proyecto de reforma judicial y adelantó que estaría a favor de que una comisión especial pueda discutir y “revisar” el funcionamiento y la cantidad de miembros de la Corte Suprema. "Revisar el tema judicial es ver una serie de cosas: el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”, afirmó.

Fernández también señaló que “hubo un tiempo en la Argentina donde el gobierno tenía una mesa judicial que apretaba o acordaba con jueces para perseguir a los opositores”. Sin embargo, aclaró que “esa Justicia” hoy no existe ni tampoco se aplican métodos de presión a los magistrados.

En esa línea, reveló que el proyecto de ley para reformar la Justicia ya está terminando y será presentado cuando la pandemia permita un normal funcionamiento del Congreso. Según explicó, la reforma buscará “terminar con esos espacios cerrados que le permitía a pocas personas manejar un poder enorme”. También planteó la posibilidad de crear un Consejo Consultivo para discutir otros temas de fondo como la cantidad de miembros de la Corte Suprema, las preventivas y los recursos extraordinarios.

“Trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme. También revisar el funcionamiento de la Corte Suprema. Yo pienso que no debería aumentarse (el número de integrantes del máximo tribunal), pero quiero escuchar a gente experta. La Ley de Organización Judicial, la Ley de Recurso Extraordinario, que ha demostrado debilidades según mi impresión, el Consejo de la Magistratura, hay que revisar cómo funciona. Quiero que todo eso entre en un proceso de análisis. Quiero que lo analicen expertos, yo creo humildemente saber algo, así que voy a opinar”, agregó.

Al igual que el viernes a la noche, cuando anunció la extensión de la cuarentena para enfrentar el coronavirus, Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición: “Los que nos endeudaron nos hablan ahora de cómo tenemos que manejar la economía”, sostuvo el Presidente.

“Algunos tuvieron funciones en el Gobierno. Lo conozco a Alfonso Prat Gay hace mucho tiempo. Ellos destruyeron la económica sin ningún virus. Basta con estas cosas. Detesto hablar del pasado, no me gusta hablar de la herencia y lo que me tocó en suerte. Pero el problema de la deuda fue lo que ellos armaron, con un sistema para que los dólares se fuguen con una facilidad enorme. Les pido prudencia”, aseguró Fernández en diálogo con C5N.

Y enseguida se ocupó de marcar diferencias ente el jefe de Gobierno porteño y el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio. “Yo sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta tuvo una actitud inadecuada. Porque entendió que tenemos un problema en la ciudad y tenemos que unirnos más que nunca. No hay ningún tipo de condicionamiento. No asomó ninguna misera personal. Concentremos el esfuerzo en resolver este problema. Y lo estamos haciendo, ya tendremos tiempo para discutir nuestras diferencias”.

“Veo que hay una clase dirigente que habla con mucha liviandad. Me llaman estalinista porque les digo que se tienen que quedar en su casa”, sostuvo el mandatario. Y, en esa línea, agregó: “Cuando trabajamos con Horacio y Axel, estamos intentando cuidad a la gente, porque el principal foco es el AMBA”.

El Presidente dijo que esperan una caída del PBI del 6%, que es menor a la caída que han tenido otros países de Europa. “En Francia cayó un 7,2%, en España un 8%, en Reino Unido un 7%. No es que si uno no hace cuarentena la economía prospera”, explicó.