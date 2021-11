Alberto Fernández realizó un efusivo discurso de cierre de campaña del Frente de Todos a tres días de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 14 de noviembre. El Presidente hizo un repaso del año de la pandemia, destacó la gestión sanitaria, las últimas medidas económicas luego de la derrota en las PASO y volvió a marcar la postura del Gobierno en la negociación con el FMI.

“Claro que lo tenemos que resolver, pero les digo: no lo voy a resolver en cino minutos porque quien hace eso es porque le dio la razón al FMI en todo lo que ́pide. Y la razón yo se la doy a ustedes, no al Fondo. Me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar un mejor acuerdo”, sostuvo el mandatario en Merlo.

Fernández llegó a este punto luego de hacer un repaso de el gobierno que había recibido de Mauricio Macri y el foco principal estuvo puesto en la deuda externa: “Lo resolvimos a nuestro modo. No es en cinco minutos. Muchos meses tardamos discutiendo con los acreedores privados pero cuando terminó la Argentina se había ahorrado 37 mil millones de dólares que no deberán pagar en el futuro”.

En sintonía con esto, hizo alusión a la gestión de la pandemia y reivindicó lo hecho por el Ejecutivo en materia sanitaria: “La pandemia no me ha dejado en estos dos primeros años hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que yo quería. No hemos podido no por incapaces: el mundo nos ha condicionado, la pandemia nos ha condicionado”.

“Empezamos un 10 de diciembre a transitar un camino que nos permitiera dejar atrás tantos años de dolores y pérdidas. Y a los 99 días llegó la pandemia. Tuvimos que enfrentar un momento desconocido por todos. No hay generaciones que hayan vivido esto. Pero el dolor fue muy grande y tuvimos que enfrentar ese desafío con la ciencia como única salida. Cuando muchos nos decían ‘no paren la economía y que se mueran los que tengan que morirse’ nosotros elegimos cuidarlos. Fuimos caminando ese tiempo y fuimos de los primeros en traer vacunas, los primeros en vacunar y somos de los países que tiene el porcentaje más alto de su población vacunada. Y ese es un triunfo de todos nosotros, de cada uno de ustedes”, agregó el Presidente.

Luego, el jefe de Estado se refirió a lo realizado luego del 12 de septiembre, cuando el Frente de Todos sufrió una contundente derrota en las PASO frente a Juntos por el Cambio: “Los escuché decir ‘la inflación me preocupa y los ingresos no me alcanzan’. Y nosotros escuchamos e hicimos. Mejoramos las asignaciones familiares, mejoramos mes a mes la Tarjeta Alimentar y la AUH, para que las mujeres puedan garantizarle la alimentación a esos hijos”.

Y continuó: “Fuimos escuchando y escuchamos la preocupación por los precios. Tratamos de discutir con los empresarios, que por favor había que ́ponerle un límite al crecimiento de los precios. Fijamos los precios máximos para que de aquí a enero los precios no se muevan y los argentinos dejen de padecer”.

“En este mismo lugar hace dos años les había prometido que los jubilados no iban a pagar más un medicamento y hoy dejaron de pagarlos. La realidad es que los precios siguieron aumentando y ahora acabamos de firmar un acuerdo para que hasta enero esos precios se congelen y dejen de ser un problema para la gente”, completó.

A raíz de esto, Fernández espetó nuevas críticas hacia la gestión de Cambiemos: “Dijimos que no íbamos a hacer con las tarifas lo que se había hecho hasta entonces. Me decían que tenían que decidir si pagar la luz o el medicamento. Eso se terminó porque las tarifas no aumentan como entonces porque tenemos en cuenta a los usuarios y a las pymes antes de a los que venden esa energía, que han tenido ganancias siderales en los años anteriores”.