En medio de la campaña por las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández busca ocupar el espacio y hacer olvidar el escándalo que generó la filtración de fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta. Después de un pedido de disculpas en el que culpó a su pareja Fabiola Yañez por “el brindis”, Fernández encabeza un acto en Misiones para presentar el programa Previaje, un plan de incentivos para la contratación anticipada de servicios turísticos nacionales.

“El tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado. Está terminando con la vacunación”, afirmó el Presidente después de recordar que “la gastronomía y la hotelería fueron las grandes víctimas de la pandemia”.

Entre otros funcionarios, acompañan al jefe de Estado el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. También estaba la primera dama.

Este viernes, el mandatario “lamentó que haya ocurrido” la reunión sin distanciamiento ni barbijos cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el país.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve”, sostuvo Fernández en medio de aplausos durante un acto en Olavarría.

Poco antes el gobierno había reconocido que eran reales las imágenes en las que el Presidente aparece junto a otras 11 personas alrededor de una mesa. “Esto lastimó a mucha gente. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, prometió tras unas disculpas que dejaron sabor a poco en la oposición.

Críticas de la oposición

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue una de las primeras en reaccionar. “El Presidente es un caradura, no puede culpar a Fabiola por su responsabilidad”, disparó la exdiputada en TN.

El diputado Mario Negri, que impulsa la presentación en el Congreso de un pedido de juicio político contra el mandatario, aseguró: “Las disculpas del Presidente dejan gusto a poco. No es de caballero culpar a la pareja, debería hacerse cargo él. No fue solamente un descuido. Tampoco explicó por qué mintió a los argentinos al negar las reuniones sociales en Olivos. Se internó más en su laberinto”.

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, fue en este ismo sentido y sostuvo en su perfil de Twitter: “El presidente Alberto Fernández dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos”.

Margarita Stolbizer, precandidata a diputada por el espacio que lidera Facundo Manes en Juntos, se preguntó: “¿A qué reunión de Fabiola se refiere Alberto Fernández? ¿A la que se hacía por zoom y convocó a través de Télam? ¿O a la que tuvo al menos 15 asistentes entre los que estaba el Presidente? Basta de mentiras inmorales y de aplausos llenos de cinismo. Pero ojo! Porque detrás de Él está Ella”.

El programa Previaje 2

Este verano se reeditará el programa creado el año pasado para incentivar un sector turístico duramente golpeado por la pandemia de coronavirus. La contratación anticipada de servicios turísticos nacionales genera un crédito equivalente al 50% de lo gastado que se podrá usar en otras compras a operadores turísticos de todo el país.

Según indicó el Gobierno, la precompra se podrá realizar entre agosto y diciembre de este año. Están incluidas agencias de viaje, alojamiento, transporte y otros servicios turísticos como bodegas, alquiler de vehículos y espectáculos artísticos.

El crédito otorgado se podrá utilizar en comercios de toda la cadena turística del país desde noviembre 2021 hasta diciembre de 2022.