El presidente Alberto Fernández dijo este sábado que “tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona” y afirmó que “salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada”.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el mandatario en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el mandatario aclaró que “no se va terminar” el aislamiento, sino que “podría flexibilizarse” al permitir que determinadas actividades retomen la normalidad paulatinamente, como por ejemplo los comercios y los bancos. En lo que sí se mostró tajante fue respecto a los estudiantes. Reiteró que no van a volver a los colegios por el momento. “Ya tendremos tiempo para recuperar el tiempo de clases. Las escuelas han desarrollado un sistema de educación a distancia que no esta funcionando mal. Los chicos tienen la tarea que les manda el colegio. A muchos que me consultan, les aclaré que yo dije que no hay clases, no que no haya tarea”, indicó el Presidente.

Sobre la situación de la UBA, Fernández contó que mantuvo conversaciones con el rector Alberto Barbieri para impulsar la educación a distancia en ciertas carreras que sea posible. “A la UBA va mucha gente grande que se expone. Hay alumnos grandes . La universidad no es sólo de pibes de 20 años. Hay gente mayor que comenzó a estudiar o que cursa su segunda carrera. Entiendo que hay carreras que no es posible dictarlas a distancia, pero por ejemplo en la que yo doy clase (derecho) sí es posible”, señaló.

El mandatario también se refirió a lo ocurrido ayer en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. “Estoy preocupado, enojado y molesto”, dijo y afirmó que “no debemos relajarnos” ya que “nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección” por coronavirus.

“Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, afirmó y admitió que “hoy volveremos un poquito al orden”.

Asimismo, el Presidente reconoció que hay que buscar el modo de que los bancos estén abiertos para que poco a poco volver a la normalidad. Igualmente, Fernandez advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de Mayo”.