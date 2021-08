En un extenso reportaje con Radio 10, el presidente Alberto Fernández habló ayer de casi todos los temas de actualidad y en este contexto consideró que, "sin ninguna duda, la República está en juego" si la oposición "vuelve a ganar" las elecciones, ya que -según dijo- con la gestión de Mauricio Macri "es cuando el sistema institucional más padeció". También afirmó que quiere que "los planes sociales desaparezcan y haya trabajo" y destacó que la inversión en Argentina "está creciendo de un modo aceleradísimo" y la economía "esta recuperándose a un ritmo mucho más rápido de lo que se esperaba".

"La República, sin ninguna duda, está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar, vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores", dijo el mandatario de cara a las PASO del 12 de septiembre y las legislativas del 14 de noviembre.

Durante la entrevista realizada en el Centro Cultural Kirchner en el marco de la celebración de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina, el Presidente afirmó "la República está en juego porque lo que ellos han hecho es uno de los tiempos en el que la República, el sistema institucional, más padeció", agregó.

En la entrevista, cuestionó las "payasadas" que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda y al mismo tiempo que esgrimió las razones por la que se debería votar al Frente de Todos.

Con respecto a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que le "duelen" los cuestionamientos a su gestión, ya que, "a diferencia de Mauricio Macri, es un hombre que trabaja" y le pidió "dar un debate en serio, y no a partir de mentiras y slogans".

Sí acusó a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de ser cómplice de Macri "porque la provincia también se endeudó en dólares con uno de los mayores endeudamientos que ahora está tratando de resolver Axel (Kicillof)", recordó el Presidente.

Tras los dichos de Macri sobre que el Gobierno nacional tomó "récord de deuda en un sólo año, casi 34.000 millones de dólares en un sólo año", Alberto respondió: "Lo que dijo (Macri) de la deuda es un disparate porque en la historia Argentina nadie tomó la cantidad de deuda en dólares que tomó Macri en el tiempo en el que lo tomó y mucho menos en dólares". "Una deuda en pesos es una deuda absolutamente manejable porque es una deuda de moneda propia y generalmente es una deuda interestado y no con privados", precisó.

Cuando le pidieron que diera un mensaje a los votantes, de cara a las elecciones el Presidente dijo: "Yo le pido a cada argentino que tenga en cuenta el esfuerzo que hicimos. Nos entrenamos, armamos un equipo, entramos a la cancha para jugar un partidazo y en los primeros tres meses el salario real se recuperó 6 puntos y después empezó a llover una tormenta del siglo". "Algunos se ocuparon de inclinar la cancha contra nosotros. Y otros, bajo el falso planteo de la libertad, salir, quejarse, no respetar los cuidados", añadió. Fernández destacó que "a pesar de todo eso, no descuidamos a los que peor estaban, seguimos con la AUH y creamos la Tarjeta Alimentar; pusimos el IFE y el ATP, etc.".

De todos modos se manifestó a favor de convertir a los planes sociales en trabajo. "Quiero que los planes desaparezcan y vuelva el trabajo y esto no se resuelve haciendo desaparecer los planes si no hay trabajo, es que la gente que se quedó al margen, vuelva al sistema y la formalidad. Ese es mi mayor empeño", concluyó.

El Presidente tiene la palabra

"Le pidió a la ciudadanía que no se deje "confundir"". "En los primeros tres meses que pudimos gobernar recuperamos en 6 puntos el salario real, pero al tercer mes, cuando nos estábamos recuperando de la pandemia que fue el macrismo, vino la pandemia que azotó al mundo".

"No está cerrado el acuerdo con el FMI". "Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos". "Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos".

"No hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Residencia de Olivos en julio del año pasado. "No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista".

El Presidente elogió a la profesora ultra K



Después del reguero de pólvora que desató en las redes el salvaje adoctrinamiento de una profesora K a un alumno en una escuela de Ciudad Evita en La Matanza, el presidente Alberto Fernández cuestionó la "doble vara" que se le dio en la cobertura periodística al caso de adoctrinamiento K en la escuela que protagonizó la profesora de Historia Laura Virgina Radetich.

Alberto comparó el caso de la docente que fue filmada mientras discutía con un alumno sobre las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y el macrista con el del director de un colegio porteño que fue denunciado por "apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura" en las redes sociales.

"Escuchaba ayer un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1 al alumno, merece todo reproche, pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza a los alumnos", dijo Fernández. "Es una forma de invitar a discutir, a pensar y abrir la cabeza de la gente, porque es evidente que el chico, a quien no veo en el video, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas que se dicen, como que el peronismo gobernó durante los últimos 70 años, y lo repite el chico, y ella se exalta, porque sabe cómo es la verdad", agregó.