A horas de entrar en un nuevo periodo de cuarentena total hasta las cero horas del 13 de abril, el presidente Alberto Fernández trató ayer de llevar tranquilidad a trabajadores y pequeños empresarios frente al impacto que tendrá en la economía la prórroga del aislamiento social obligatorio. Y prometió dar pronta solución al problema de las filas de jubilados en los bancos, que pone en riesgo directo al sector más vulnerable de la población.

Además, endureció las críticas contra el empresario Paolo Roca, el dueño de Techint que informó del despido de casi 1.500 trabajadores de la construcción porque la obra en la que trabajan está parada.

"La idea es ir recuperando "poco a poco" el ritmo económico, afirmó, y advirtió que, mientras tanto, está abocado a "buscar salidas" para las pymes, pequeños comercios y sectores más vulnerables.

"Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes", dijo el jefe de Estado, quien atribuyó esta intención a lo que llamó "una Argentina oculta y miserable" que se vale de trolls, a través de las redes sociales.

En una entrevista con Radio con Vos, el mandatario enumeró las medidas que ya dictó para mitigar el efecto del coronavirus y del aislamiento obligatorio, que afecta la actividad económica, como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos a baja tasa y mayor plazo.

"Me preocupa el que tiene un barcito, un restaurante, un kiosco", dijo, al hacer referencia a quienes a través de las redes le dijeron "el miserable sos vos" cuando él en realidad llamó a los empresarios a no tener actitudes miserables sino ser "solidarios" con los otros, repitiendo además palabras del Papa respecto que "nadie se salva solo" y pidiendo que no despidan empleados.

En referencia al despido de 1.450 empleados en la empresa Techint, dijo que es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, y sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo, hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el Presidente apuntando, sin nombrarlo, directamente a Roca. E insistió en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad.

Después del enojo del Presidente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto abierto tras la denuncia de 1.500 despidos en el Grupo Techint.

La empresa de Paolo Roca acató la decisión oficial, por lo que las cesantías masivas no se harán efectivas de momento.

Sobre la solución para las colas de jubilados en los cajeros, Fernández adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos".

Respecto a los argentinos en el exterior reiteró que el Gobierno los está trayendo en forma dosificada, porque gran parte son portadores de virus, ya que vienen de EEUU y Europa, y muchos son jóvenes y no tienen síntomas pero son portadores" de Covid-19, explicó.

"La deuda debe seguir esperando"

En otra entrevista concedida por la tarde en vivo por Instagram con el cantante Residente (René, de Calle 13), el Presidente reiteró que se debe "esperar para seguir pagando la deuda" externa porque "la prioridad es la salud de los argentinos" y exhortó nuevamente a cumplir con el aislamiento porque "es importante dominar al virus como sociedad".

Alberto Fernández renovó también el reclamo que hizo al G20 para "terminar con los bloqueos económicos" en el mundo ante la pandemia y advirtió que "la humanidad tuvo bastantes gestos miserables en los últimos años" al "abandonar a muchos pueblos al olvido y la marginación".

"Un virus puede terminar con toda tu riqueza y fortuna en 10 minutos, entonces para qué sirve acumular tanto", amplió.