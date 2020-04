Después de un impensado día de agite y furia por las colas de jubilados en los bancos, que supuso el primer sofocón para el Gobierno desde que arrancó la cuarentena total por la pandemia, Alberto Fernández confirmó ayer que las clases presenciales en las escuelas no volverán después de 13 de abril. También anticipó que la salida del aislamiento por el coronavirus "será en forma paulatina y muy cuidadosa" y que esperan el pico de la pandemia para la primera quincena de mayo.

En una extensa entrevista de 40 minutos con Radio Mitre, el Presidente afirmó que las clases presenciales de nivel inicial, primario y secundario continuarán suspendidas luego de que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio el próximo domingo 12, decretado para mitigar el avance del coronavirus en el país y remarcó que "para recuperar el ciclo lectivo tenemos tiempo".

Lo que el Jefe de Estado no aclaró es si esto se replicará en las universidades, por lo que, se podría interpretar que dejará en manos de sus autoridades la decisión final de regreso a las clases presenciales ya que estas instituciones son autárquicas.

Cuando hizo el anuncio de las suspensión de clases para primarios y secundarios, Alberto solo invitó a los rectores de las distintas universidades a adherir a esa medida.

El pasado 15 de marzo, el jefe de Estado anunció la suspensión de clases en los establecimientos educativos para evitar la circulación del virus y cinco días después comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20 que establece el aislamiento obligatorio para todos los ciudadanos, exceptuando a aquellos trabajadores de los rubros esenciales.

Ambas medidas, pensadas en un principio hasta el 31 de marzo, continuarán vigentes hasta el 12 de abril, según Fernández, para "lograr seguir controlando la transmisión del virus". Y ayer, el Presidente aseguró que la salida de la cuarentena, después del 12 de abril, "será paulatina" y adelantó que actividades como las clases en los colegios seguirán suspendidas.

"Estamos evaluando la posibilidad de flexibilizar el aislamiento, no levantarlo, sino flexibilizarlo y permitir que de a poco algunas otras actividades vuelvan a operar. Pero seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio", manifestó Fernández y aseguró que para recuperar el ciclo lectivo "tenemos tiempo porque siempre digo que no es muy importante si un chico termina el primario tres meses antes o tres meses después".

En este sentido, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó el martes que "es difícil imaginar que vuelvan las clases al aula" inmediatamente después del 12 de abril y aseguró que se está evaluando "un respiro" para los niños y familias, respecto de las vacaciones de invierno, con un posible corrimiento del calendario escolar.

"Es prematuro hablar de las vacaciones de invierno porque no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver físicamente a las clases, pero superado este momento que golpea al mundo, vamos a necesitar un respiro también y veremos qué es lo mejor, quizás unos días de vacaciones o trabajar en un calendario con continuidad", afirmó el titular de la cartera educativa.

Sobre el primer sofocón para el gobierno por las imágenes que recorrieron el mundo con los jubilados amontonados en los bancos -que para muchos puso en jaque la cuarentena-, Alberto Fernández confesó que sintió estupor pero descartó despidos en el Gabinete. "Cuando vi lo que pasó ayer dije "pucha", todo este esfuerzo lo ponemos en peligro".

40 minutos en frases

Colas en los bancos: "Es inadmisible que cobrar una jubilación o un beneficio del Estado pueda convertirse en un riesgo para la salud. Alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda, estoy molesto por esta situación, pero el Gobierno no está pensando en renuncias. Estamos trabajando mucho, no estamos pensando en renuncias. No debemos relajarnos ya que nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección por coronavirus".

El lunes sin cuarentena: "Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada. Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena".

Pico de la pandemia: "El momento más duro que tendremos que afrontar por la pandemia será la primera quincena de mayo, según le recomiendan los infectólogos. El aislamiento social para mitigar el avance del coronavirus nos garantiza que todo esto duela menos, por eso es tan importante hacerla".

Los sueldos de la política: "No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros. Cada uno tiene derecho a donar su sueldo, pero yo tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, no tienen bienes ni empresas y realmente viven de su sueldo. Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones".

La pandemia en Brasil: "Es un peligro exponencial. Seguir pensando que la voluntad divina nos va a salvar, es ir por mal camino".

Pago de la deuda: "Nuestra postura es la misma de siempre y por eso estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Para nosotros, primero está la gente, la Argentina, pero nuestro plan para los acreedores sigue en pie. Se hará una propuesta sensata que podamos cumplir, y que no tengamos que postergar a los argentinos".