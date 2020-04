El presidente anunció anoche la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de abril inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo para las grandes ciudades del interior y una etapa "administrada"que permitirá a los gobernadores de provincias proponer aperturas en algunas actividades o regiones.

Alberto Fernández dijo que la cuarentena debe seguir porque demostró que sirvió para aplanar la curva de contagios.

Fernández pidió un "acuerdo social" colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se "relaje" ni sea "displicente", y precisó que la nueva etapa será "administrada", ya que habrá flexibilidad de las restricciones pero en lugares y actividades muy específicos.

"Estamos en el camino correcto", destacó, y dijo que no se bajarán impuestos porque "si no nos quedamos sin un peso", aunque resaltó que el Estado "no va a dejar desamparado a nadie".

El primer mandatario hizo el anuncio en la quinta presidencial de Olivos (provincia de Buenos Aires) después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

Fernández dijo que la nueva etapa de cuarentena será "administrada", ya que se permitirá a los gobernadores que propongan las ciudades y regiones donde se podrán ir abriendo algunos actividades, aunque respetando un protocolo estricto y siempre y cuando la presencia del virus sea mínima o nula.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.

La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que puede ser publicado hoy en el Boletín Oficial.

"Seguimos peleando contra un enemigo invisible y no sabemos quiénes lo llevan" ALBERTO FERNÁNDEZ - Presidente

El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no "relajarse" y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.

En cuanto a los lugares que podrían tener una cuarentena más flexible, Fernández sostuvo: "Analizamos el modo de escuchar esos casos, comunidades que puedan ir funcionando por sí mismas sin conectarse con otras en riesgo. Y algunas actividades. A partir de mañana (por hoy), el jefe de Gabinete se contactará junto al ministro del Interior con cada gobernador. Y cada gobernador le dirá cuál es el pueblo que cree que hay que declarar en cuarentena comunitaria. Le dirá qué actividad en su provincia puede llevarse a cabo. Y nosotros analizaremos la viabilidad de esto. Y también voy a consultar los epidemiólogos e iremos viendo, poco a poco, dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena".

Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud), el Presidente hizo hincapié en la necesidad de que el aislamiento sea estricto para los adultos mayores de 65 años, pues tienen una posibilidad de mortalidad del "80 por ciento".

"Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada", detalló.

"A cada gobernador que venga con una propuesta, nosotros le vamos a proponer que además nos traiga un protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta. Y las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo", explicó. Télam

El respaldo de los opositores

La referente opositora del PRO, Patricia Bullrich, dijo: "Estamos de acuerdo con la continuación de la cuarentena. Y con la posibilidad de experimentar en pueblos donde no hay casos. La cuarentena lleva implícita que se agilicen los mecanismos de apoyo a las unidades productivas que generan empleo, trabajadores y empresas y que los mecanismos sean más directos y la ayuda a las categorías de monotributo es importante".

El titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, afirmó que "si los profesionales consultados por el Gobierno aconsejan la extensión de la cuarentena, debemos acompañar". Y agregó: "También hay que pensar cómo vamos a ir saliendo. Deben haber soluciones para la economía que preserven a las pymes".

Empleadores

100 mil empleadores se registraron en las últimas 24 horas para obtener beneficios contemplados en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Detenidos

8.093 personas fueron detenidas o demoradas por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 20 de marzo.