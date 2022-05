Desde Europa, donde se encuentra de gira, Alberto Fernández volvió a manifestarse sobre la interna oficialista, con otra respuesta a Cristina Kirchner. "Yo no decepcioné a parte de mi electorado, eso es lo que dicen algunos", dijo el Presidente en una entrevista con la señal DW, en la que le preguntaron por los cuestionamientos internos en el Gobierno.



Durante un acto en Chaco, el viernes, la vicepresidenta cerró una dura crítica a la gestión económica del Gobierno con una sentencia. "Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que nos depositaron", aseguró Kirchner.



Alberto Fernández ya le había mandado una primera respuesta este martes. "Tiene una mirada parcial que desatiende que vivimos en una pandemia", le contestó en una nota con el diario El País de España.

Este miércoles, sin mencionar a la vice, el Presidente volvió a apelar a los mismos argumentos para marcar distancias.

"Yo no decepcioné a parte de mi electorado, eso es lo que dicen algunos. Sí creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando asumí. La inflación era del 54%, eh, para que lo tengamos en claro...", afirmó.



"El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo. Porque era algo desconocido y el mundo no sabía cómo afrontarlo. Siento que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, su trabajo, a sus seres queridos y ni siquiera pudo despedirse de ellos", agregó el mandatario.



—Presidente, usted dice que no reconoce esa decepción... — comentó la periodista que lo entrevistaba.

—Te estoy diciendo que la reconozco —le respondió, algo molesto—, pero lo que digo es que no es la causa el gobierno, la causa es la pandemia.

Sus aspiraciones para 2023

También se refirió a sus deseos de reelección en 2023. "Mi problema no es la reelección mía, sino cómo sacamos a la Argentina de ese lugar (económico). La verdad es que confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas", dijo ante la consulta por la imagen negativa de su gobierno.



"Lo que digo, sí, es que tengo un solo problema, un objetivo que lograr, que es que nunca más el neoliberalismo gobierne en la Argentina. Eso fue Mauricio Macri, mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri", aclaró en lo que sonó como otra alusión a la interna oficialista.



Luego, la periodista le preguntó por la negociación para reducir los subsidios y volvió a leerle datos de una encuesta. Incómodo, salió al cruce de la entrevistadora.



"Son los sectores más altos. Usted debería conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos. Planteamos que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que ese 10% lo vote a Macri, sí, es posible. Son los sectores más ricos, los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en la época de Macri", expresó Fernández.



Sobre el final, confirmó que asistirá a la Cumbre de las Américas. Pero sugirió que participen Venezuela, Cuba y Nicaragua. "Les pido a los organizadores lo mismo que les pide (el mexicano Andrés Manuel) López Obrador: que inviten a todos los países de América Latina", sostuvo el Presidente.