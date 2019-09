Baño de multitudes. Así fue el paso de Alberto Fernández por Córdoba el domingo por la tarde y lunes por la mañana. Le costó llegar y salir de los eventos programados en medio de una marea humana de simpatizantes.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, cosechó -a fuerza del envión político que le dieron la PASO- el compromiso de acompañamiento del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en una eventual gestión presidencial suya, aunque reafirmó su postura de dar libertad de acción de cara al 27 de octubre. En cuanto al apoyo explícito que exige Alberto, el cordobés pidió tiempo para hacerlo de a poco y no de buenas a primeras. Es que es un secreto a voces que el kirchnerismo no es santo de su devoción para el mandatario cordobés.

"Me dijo muchas veces que tenga la certeza de que iba a estar acompañándome si yo ganaba", consignó el postulante del Frente de Todos en referencia a lo que expresó Schiaretti durante una "muy buena charla", tal como la definió Fernández, de "casi dos horas" que mantuvo la noche del domingo con el mandatario provincial en la capital cordobesa. Charla que fue "tensa", según los allegados a Schiaretti.

Alberto Fernández viajó el domingo a la provincia mediterránea para participar, invitado por la familia De la Sota, de una misa en memoria, a un año de la muerte del dirigente peronista y tres veces gobernador.

El encuentro de Fernández con Schiaretti se produjo a la noche y se extendió hasta casi las 23, cuando el candidato del Frente de Todos ya le había brindado una entrevista al diario La Voz del Interior, el más importante del distrito, que trascendió por la mañana a través de la frase del postulante a presidente diciendo que no necesitaba al gobernador para ganar votos en Córdoba.

"La verdad es que no lo necesito a Schiaretti, como no necesito a ningún gobernador (...) Para una elección no necesito a nadie. Porque yo tengo que hablarles a los ciudadanos. Y es mi responsabilidad conseguir los votos. Ahora... hay un montón de gobernadores, con la excepción del "Gringo" (Schiaretti), que creen en un país y que están comprometidos en la construcción de ese modelo de país", había aseverado Fernández.

En este sentido, en declaraciones a C5N el domingo, y ayer por la mañana a la radio AM La 990, el candidato del Frente de Todos dio detalles del encuentro que mantuvo a solas con Schiaretti y aseguró que de allí se llevó el "compromiso" del gobernador de un acompañamiento a un eventual gestión del Frente de Todos.

La provincia de Córdoba es el segundo distrito electoral del país y, tras las elecciones provinciales del 12 de mayo pasado, en las que Schiaretti fue reelecto con el 57% de los votos, el mandatario provincial declaró su "prescindencia" de cara a la contienda presidencial. En tanto, en las PASO del 11 de agosto pasado, la fórmula integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto consiguió el respaldo del 48% de los votantes, mientras que la conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández cosechó cerca del 30%.

"Fue una muy buena charla, como cada vez que me encuentro con él. Tenemos una mirada muy parecida sobre lo que le pasa a la Argentina y sobre lo que hay que hacer".

En la nota con la Voz del Interior, Alberto criticó a Schiaretti por mantenerse neutral de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Para el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Schiaretti "piensa que da lo mismo cualquier país; el país que propone (Mauricio) Macri o el que proponemos nosotros". Asimismo, refutó algunas visiones que posicionan a Schiaretti como el gobernador más importante, al sostener que "si Axel Kicillof gobierna (Buenos Aires), será él el más importante".