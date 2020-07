El presidente Alberto Fernández negó "divisiones" con la vicepresidente Cristina Kirchner. A su vez, remarcó que el plan de recuperación pospandemia deberá estar apoyado sobre el estímulo fiscal a través de subsidios.

En una entrevista con el reconocido diario británico Financial Times, el mandatario sostuvo que con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner tiene diálogo, pero remarcó que las decisiones de Gobierno las toma él.

"No somos necesariamente iguales, pero nuestras diferencias no nos dividen, por el contrario, hace un tiempo nos dimos cuenta de que estar separados facilitó nuestra derrota. ¿Hablo con Cristina? Sí. ¿Me importan sus ideas? Sí, por supuesto... pero el que toma decisiones aquí (soy) yo", sentenció.

Al referirse al impacto económico del coronavirus y a la etapa pospandemia, remarcó que el plan de recuperación deberá estar apoyado sobre el estímulo fiscal a través de subsidios, obras públicas y planes de construcción de viviendas. Asimismo, el jefe de Estado rechazó que la crisis económica actual pueda desembocar en un estallido social como el ocurrido en 2001.

Alberto dijo que la decisión de intervenir Vicentin fue suya y no de la vicepresidente.

En un mensaje a los acreedores, el Presidente insistió en que incluso si la mayoría rechaza la última propuesta oficial para reestructurar la deuda, "no habrá otra oferta". "Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más", enfatizó Fernández, quien añadió: "Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos". Por otro lado, reiteró que la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin fue suya y no de la vicepresidente.

Además, el mandatario aclaró que "francamente, no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos". Como ejemplo en contrario, señaló que el gobierno de Mauricio Macri tuvo muchos planes y todos duraron poco.

También se refirió a su relación con Cristina en contacto con el diario Página 12. Parafraseando al exmandatario brasilero Lula Da Silva, Alberto Fernández dijo: "Cuando uno gobierna es el director de orquesta. Todos tienen que tocar la partitura en el momento que les toca. Si ustedes revisan, siempre mis críticas fueron para el discurso único. La opinión de Cristina es muy importante en la política argentina, muy valiosa y muy respetable. Uno tiene que tener en claro por qué llegó. Yo llegué porque los más necesitados están pidiendo que se ocupen de ellos".

Consultado sobre su vocación de diálogo y si fue "sesgada" su invitación a sectores empresarios al acto por el 9 de Julio, Fernández aceptó que la convocatoria podría haber sido "un poco más amplia" y reconoció haberse "arrepentido de no haberlo convocado a Hugo Yasky, que representa otra central obrera", como así también a los "movimientos sociales".

"No puede ser que se interprete que eso implica que uno va a hacer lo que los poderes fácticos mandan. Esa es una lectura mínima, minúscula", marcó. Pero también reivindicó el hecho de que dentro del Frente de Todos conviven "miradas distintas". El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. Cuando nos convencieron de eso, ganó Mauricio Macri".

Alberto aseguró que no le "preocupa mucho lo que la gente cree. Respeto lo que la gente piensa. Soy muy seguro de mí mismo, que cada uno piense lo que quiera. Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y me siento muy acompañado por mi fuerza".

Ecolatina calcula desempleo de 15%



La tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre y cerraría el año apenas por debajo de ese guarismo -en torno al 13,5%-, a causa de la destrucción de puestos de trabajo relacionada con la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina. "Proyectamos que la tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre, y cerraría el año en la zona del 13,5%, habiendo escalado más de 4 puntos porcentuales durante 2020. Pese a que dicha cifra se ubicará por debajo del pico de 20% de 2002, no deja de ser preocupante", señaló Ecolatina. En el informe "El empleo en cuarentena: menos puestos de trabajo, más desocupación", la consultora señaló que "los principales afectados por el deterioro del mercado laboral son los trabajadores informales a quienes la merma podría ocasionarles caer por debajo de la línea de pobreza".

Procurador general tiene coronavirus



El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dio positivo en coronavirus, informó la Secretaría General de la Procuración General bonaerense.

Según se informó oficialmente, Conte Grand dio positivo el 18 de julio último y "se encuentra bien, aislado en su hogar y recuperándose". En un comunicado enviado por el secretario general de la Procuración, Carlos Pettorutti, a la Fiscalía General, se detalla que el procurador "transmite a todos los integrantes del Ministerio Público que por favor extremen los cuidados de la salud de su personal y de la sociedad en general, en el cumplimiento de la totalidad de las funciones del organismo".

Conte Grand fue designado por la exgobernadora María Eugenia Vidal como procurador general de Corte bonaerense y asumió el cargo en diciembre de 2016.