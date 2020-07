El presidente Alberto Fernández respaldó a la provincia de Chaco que, junto con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, inician hoy una fase de mayores restricciones a la circulación, al tiempo que le pidió "un poco más de esfuerzo" a los chaqueños para sostener el aislamiento social y frenar los contagios. "Hay que atender todos los casos porque todos reclaman atención; cada uno con su peculiaridad. Lo que no podemos es descuidar" el avance de la pandemia, señaló Fernández, tras escuchar el informe de situación del gobernador Jorge Capitanich, con quien mantuvo una videoconferencia. Chaco registra 1.961 contagios de Covid-19 y 96 fallecidos, lo que coloca a la provincia en el mismo nivel de alerta que el AMBA.

Fernández defendió además la modalidad de aislamiento obligatorio, que rige desde el 20 de marzo, y la diferenció de la "cuarentena inteligente" aplicada en países como Chile y Suecia, al considerar que al dejar a parte de la sociedad en libertad de acción no se frena la circulación del virus, que es lo que se requiere para evitar contagios.

Meoni le puso freno a vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anticipó que la reanudación de los vuelos de cabotaje, que estaba prevista para el 15 de julio, se postergará "por un tiempo" en virtud de la cantidad de contagios que se registraron en los últimos días, tanto en el AMBA como en otros puntos del país.

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando", dijo el ministro en declaraciones radiales, y agregó que "el protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo".

"Esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", lamentó.