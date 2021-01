Ante el aumento de casos de coronavirus en los jóvenes, el presidente Alberto Fernández hizo “llamado a la reflexión” y afirmó: “tengamos presente que la pandemia no terminó, no podemos jugar con fuego, el virus está circulando”. Advirtió que esta franja etaria de personas es la que “más se descuida” ante el COVID-19, reclamó que se mantengan las medidas de prevención de contagios y recordó que pese a la aplicación en el país de las primeras vacunas contra la enfermedad “la pandemia no terminó”.

En el Gobierno están preocupados por el ritmo del aumento de contagios y temen un desborde, por lo que el Presidente se reunió de urgencia la semana pasada con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el Ejecutivo analizan implementar medidas restrictivas en la circulación y las actividades nocturnas. En el caso de la Costa Atlántica reforzaron los controles para evitar las fiestas clandestinas.

El mandatario expresó su inquietud por el aumento de contagios de coronavirus de los últimos días y sostuvo que en Mar del Plata “los casos crecen de un modo más que preocupante”. Llamó a la “responsabilidad individual” y pidió “no jugar con fuego porque el virus está circulando”. Manifestó que sabe que “para muchos ir a bailar es lindo, jugar al futbol es lindo, todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio”. Hizo un llamado a la reflexión y recordó que “la pandemia no terminó”.

Fernández hizo estas declaraciones al encabezar un acto en el complejo presidencial de Chapadmalal, donde firmó el decreto con el que promulgó la Ley que implmeneta la nueva movilidad para el cálculo de los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones, que será publicado el lunes en el Boletín Oficial.

Defendió la normativa y dijo que está “muy contento de que el decreto número uno del año sea para los jubilados”. Señaló que cuando asumió en diciembre de 2019 les dijo a todos los argentinos que “tenía una prioridad, que era prestarles más atención a los más necesitados”.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el Presidente afirmó: “Lo menos que podemos hacer es darles algunas mínimas garantías, como por ejemplo la garantía de la movilidad, y de ese modo ir permitiendo que también tengan un grado de previsión”.

Dijo en referencia a las críticas de la oposición por la nueva ley: “Los que se quejan de que no sostuvimos la fórmula de la gestión anterior son los mismos que hicieron caer el 20% el ingreso real de los jubilados. La fórmula que estamos imponiendo en términos reales hizo crecer el 20% de sus ingresos”.

La actualización está integrada en un 50% por la recaudación de la Anses y en otro 50% por la variación de los salarios, que surge del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que realiza el Ministerio de Trabajo. No tiene en cuenta la inflación, lo que fue cuestionado por la oposición.