En Buenos Aires. El candidato a diputado nacional Sergio Massa y el candidato a presidente Alberto Fernández, encabezaron un acto del Frente de Todos en el partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires.







El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó ayer "a llenar de votos las urnas" el domingo "para que el gobierno entienda lo que la Argentina quiere" y "dar vuelta una página negra". Además, exhortó a "pensar en el 28 de octubre porque dejan un país muy complicado", donde hay gente que "volvió a tener hambre".



"El domingo vamos a empezar a dar vuelta está página negra que empezó a escribirse el 10 de diciembre del 2015", sostuvo, y adelantó que invitará "a los mejores radicales a que se sumen".



El candidato peronista advirtió que "tenemos que pensar en el día 28 porque nos van a dejar un país muy complicado, en el que 4 millones de argentinos quedaron debajo de la línea de pobreza. Con (el presidente Mauricio) Macri otra vez hay argentinos que volvieron a tener hambre".



Fernández encabezó ayer dos actos, uno en Malvinas Argentinas y otro en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo.



Allí volvió a cuestionar las políticas económicas del gobierno y pidió que el domingo "terminemos este tiempo llenando la urna de votos porque así van a entender lo que la Argentina quiere".



Fernández pidió además que hasta el domingo "seamos generosos como lo fue Cristina (Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta) y todos salgamos a convocar a los que no están convencidos".



En tono autocrítico, aseguró que en el peronismo "tenemos memoria y sabemos asumir también nuestros errores" y que "uno de los errores que entendimos es que cuando nos dividimos ellos se hacen fuertes".



En sus discursos reiteró que el primer imperativo de su eventual gobierno "es ocuparnos de los que hoy no tienen para comer". "Es inadmisible que el gobierno no entienda que un chico que no se alimenta es un chico que se está quedando sin futuro", alertó, y dijo que "todo esto pasa porque cada vez que agarran el gobierno apagan la economía y hacen negocios ellos y sus amigos". "Llegaron y su prioridad fue dolarizar la electricidad y el gas para que sus amigos se llenen de plata", consignó.



Precisó que esas tarifas provocaron que "en esta Argentina de Macri cada día que gobernó se cerraron 43 empresas y cuando se cierran se pierde el trabajo y se empuja a la gente a la pobreza".



"Macri no lo entiende, pero las peores sociedades son las que quitan derechos y si no miren lo que pasa con el trabajo: la Argentina tiene hoy el índice desocupación más alto de los últimos trece años", precisó.



Agregó que Macri "piensa que trabajar es un costo para los empresarios y que el que trabaja no tiene que tener derechos y entonces eliminó el Ministerio de Trabajo y tuvo el tupé de decir que los desocupados se iban a reconvertir y ser emprendedores".



Allí reiteró, poniendo como ejemplo al sistema de transporte de pasajeros Uber, que Macri "uberizó' la economía argentina con monotributistas que se suben a una bicicleta para repartir pizzas y quitó responsabilidades a los empresarios y les sacó derechos a los que trabajan. Eso nunca se lo vamos a perdonar".

Cristina, en La Plata



El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, y la postulante a la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner encabezarán hoy un acto del Frente de Todos en el bosque platense, de cara a los comicios del domingo, en la recta final de la campaña electoral. El encuentro tendrá lugar en las avenidas Centenario e Iraola, a partir de las 16. También participarán del mitín la compañera de fórmula de Kicillof, Verónica Magario, y la postulante a la intendencia local, Florencia Saintout.