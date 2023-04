Pato rengo. Así definen en EEUU a los presidentes que se quedan sin reelección. Alberto se sumó a la lista de mandatarios que no fueron por un segundo mandato en Argentina: Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Solo, acorralado por la debacle económica, con las encuestas definitivamente en contra, con una imagen negativa del 80% y bajo una lacerante presión interna, con los socios mostrándole los dientes y culpándolo de la 'pésima' gestión, como si no fueran parte del Gobierno, Alberto Fernández tiró la toalla. En un video de poco más de 7 minutos que se conoció casi a las 10 de la mañana, el Presidente blanqueó su situación de segundo plano en el poder y anunció ayer lo que era un secreto a voces: que se baja de la contienda electoral del Frente de Todos, que no será candidato en las próximas elecciones para buscar su reelección.

La bomba política, en medio de la tormenta económica con el dólar descontrolado, descomprime las tensiones en la coalición gobernante y abre la discusión sobre el futuro inmediato. ¿Quiénes serán los candidatos del oficialismo? ¿Habrá por primera vez unas PASO presidencial en el peronismo? ¿O se consagrará una fórmula de consenso por las urgencias de la economía y la crisis política?

Todas estas preguntas quizás comiencen a tener respuestas el martes 16 de mayo cuando se reúna el Congreso del PJ nacional para debatir la estrategia electoral de cara a las elecciones generales de octubre. Por ahora, la salida de Alberto del radar electoral dejó algunas certezas en cuento a quiénes se apuntan para ser precandidatos. El primero que dijo que sigue en carrera fue el embajador ante Brasil, exgobernador bonaerense y excandidato presidencial, Daniel Scioli. Otro que se notó ayer fue el dirigente piquetero Juan Grabois. También asoman el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, mientras los gobernadores ya comenzaron a pedir pista para integrar la fórmula. Pero todas las miradas apuntan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahora mantuvo silencio de radio tras la exclusión de su pupilo y se guarda la última carta porque de su boca saldrá el candidato oficialista. Y si finalmente no es ella quien encabece la fórmula presidencial, los que más chances tendrían serían el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, que hace rato se viene preparando para la ocasión.

Massa sigue negando su candidatura pero todos saben que tiene su propio plan electoral y que hoy más que nunca alimenta el sueño que lo moviliza desde niño: ser presidente. Habrá que ver si alcanza con su 'plan llegar' porque si el frente económico no mejora, él será el único responsable ahora, porque Alberto salió formalmente de escena. Todas las fichas están puestas en otro salvataje del FMI al que volverá a pedir un auxilio excepcional de U$S 10.000 millones para llegar a diciembre.

Una de las razones que esgrimió Alberto Fernández para bajarse de su pretensión de reelección fue para poder concentrarse en 'resolver los problemas del país'. Sin embargo, el anuncio que se hizo público a las 10 de la mañana para dar una señal antes que empezara a operar el mercado cambiario, el día viernes, cierre de una de las semanas más críticas del Gobierno, no logró el efecto esperado: frenar la corrida del dólar. El blue

cerró a 442, diez pesos por encima del valor anterior, marcado otro récord y con un alza semanal de 11%. (Ver página 10).

En el video de su abdicación, Alberto también explica que se corre para ponerse al frente de la campaña del Frente de Todos para que sus candidatos 'garanticen que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad'. Aunque en la práctica, se sabe, tendrá poco o cero poder de decisión en la estrategia electoral del oficialismo, sin peso específico ni candidato propio.

'Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos', expresó el mandatario en un video de 7.43 minutos difundido en redes sociales, titulado 'Mi decisión', en el que, además, aseveró que 'el contexto económico' lo obliga a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a 'los problemas de la Argentina'.

En ese marco, afirmó que el 10 de diciembre entregará 'la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular' y dijo que trabajará 'fervientemente' para que sea 'un compañero o compañera' de su espacio el que represente a aquellos por quienes sigue luchando. Esta frase es clave, ya que busca dar la certeza de que no se irá antes de culminar su mandato en 8 meses.

Pidió 'darle la lapicera' a cada militante

Alberto Fernández utilizó un video a través de las redes sociales para anunciar que no buscará la reelección, la misma forma de comunicación que usó Cristina en mayo de 2019, anunció que integraría una fórmula para competir en las generales. En el video, en tono autocrítico, el Presidente reconoció que no se logró todo lo propuesto y que 'duelen las familias en condiciones de pobreza'. 'Nos duelen lo bajos ingresos. Nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo', subrayó.

Fernández pidió, asimismo, darle 'la lapicera a cada militante', una frase que apunta a la confección de las listas electorales, y lo hizo horas antes de una reunión convocada por el PJ esperanzado en unas PASO como vía de elección de candidatos y no a dedo.