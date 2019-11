El presidente electo, Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hablaron esta tarde por teléfono. Si bien fue una conversación protocolar, y preliminar de lo que vendrá luego del 10 de diciembre, el tema central fue la deuda externa local y cómo se renegociará el préstamo que el organismo le dio a la Argentina el año pasado por USD 57.000 millones.

Según un comunicado del Frente de Todos, el presidente electo manifestó: “Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”. Hablaron con una intérprete de por medio y Fernández estaba en su flamante oficina en Puerto Madero.

“Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino”, dijo Georgieva, según el comunicado local. Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”. “Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”, reafirmó el futuro jefe de Estado.

“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, dijo Fernández durante la conversación telefónica. Y subrayó: “Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”.

Fernández valoró el llamado de la titular del organismo de crédito internacional y “celebró las coincidencias” en torno a la prioridad respecto a la “disminución de la pobreza y la eliminación del hambre”.

Las frases de la directora del Fondo

Siempre según el comunicado, la búlgara Georgieva dijo: