Atento al reclamo de distintos sectores de la economía y de la mano de las encuestas que indican un aumento del descontento por la cuarentena estricta, el presidente Alberto Fernández accedió a suavizar el encierro en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, esa zona del país continuará con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) al menos hasta el 2 de agosto. Mientras, el resto de las provincias seguirá avanzando dentro de la fase 5 de la cuarentena -incluido Chaco-, es decir, bajo el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo).

En este nuevo contexto deflexibilización en el AMBA, el Presidente adelantó que, a partir de hoy, y en un proceso gradual, se va a "tratar de volver a la vida habitual, escalonadamente", aunque asumió que será "un mundo diferente que exige más cuidados".

"Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual, en este nuevo mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Va a ser escalonadamente y lo van a decir los gobernadores", precisó el jefe de Estado, al encabezar en la residencia de Olivos los anuncios sobre las características que tendrá la nueva fase del aislamiento.

Agregó que "se ha ralentizado la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación de camas de terapia intensiva", al fundamentar la medida de "apertura" para salir de la cuarentena estricta en el AMBA, a la que se había ingresado en junio ante el aumento de contagios que hizo temer que se llegara a la saturación hospitalaria.

"Los objetivos los venimos cumpliendo y esto nos permite tener cierto optimismo", evaluó el jefe de Estado, aunque no descartó volver atrás en la apertura si fuera necesario.

En sintonía, valoró que "el esfuerzo no ha sido inútil" y argumentó que "por mucho que nos duela el aislamiento, es lo que nos permite" no caer en una "crisis como la que cayó el País Vasco, donde hubo que elegir quien vivía y quién muere", debido a que se colmó el sistema sanitario.

En cambio, distinguió que Argentina, como consecuencia de la cuarentena estricta iniciada hace 120 días, "pudo lograr que nadie se quede sin atención" por casos de coronavirus, al haberse ampliado en ese lapso el sistema hospitalario y el número de camas y respiradores, ya que el virus ataca las vías respiratorias.

Fernández, desde Olivos y junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof (FDT) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta (JxC), aseguró que "a pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados" para no regresar nuevamente a una fase restrictiva, dejando la puerta abierta para volver atrás si hace falta. Y recalcó que "Estamos tratando de volver a esta nueva normalidad paulatinamente porque lejos estamos de ganar la batalla", enfatizó el Presidente, y rescató que "todo tuvo sentido, nada fue inútil" y mostró gráficos en los que mostró que Argentina "está con menos cantidad de muertos" respecto a otros países.

Fernández adelantó que el Gobierno "trabaja con laboratorios del mundo" para encontrar "la vacuna que nos hace falta", única media efectiva para combatir el coronavirus.

Fernández insistió en que nadie sabe "cuándo termina" la epidemia mundial y manifestó que "todos (los países) han tenido marchas y contramarchas" y es porque "hay una velocidad de contagios del virus que asombra y que no podemos acotar". Por eso, el Presidente pidió "disciplina social" porque "el problema no pasó" y "se generan las juntadas" de la gente que se van contagiando, como ocurrió en Jujuy y otras provincias. Asimismo, el Presidente, al analizar el curso de la cuarentena, precisó que la situación en el país sigue siendo "buena", pero exhortó a "no pecar de optimistas" porque el país "está en el epicentro de la pandemia, que hoy es América Latina".

Plan pospandemia



El presidente Alberto Fernández planteó ayer que su objetivo para la pospandemia es desarrollar un "plan de salida" con los gobernadores que atienda las particularidades "región por región" NEA, NOA, Centro, Cuyo y AMBA, para hacer más eficiente y más rápida la recuperación de las economías locales.

Los principales rubros que abren en AMBA

El plan gradual de reactivación en la nueva etapa de la cuarentena, que comenzará el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, contempla la apertura de comercios barriales, incluidas las peluquerías para el fin de semana; la práctica deportiva al aire libre; la ampliación de los días para los paseos con los niños y el permiso para el rezo individual en los templos.

También podrán regresar a la actividad los abogados.

Los 35 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires que están en aislamiento van a tener nuevas actividades más escalonadas. Las industrias manufactureras podrán volver a funcionar con transporte de los trabajadores a cargo de las empresas. "A partir del lunes abren las fábricas, con los protocolos y el transporte propio", especificaron en Provincia.

En la provincia de Buenos Aires el miércoles 22 abrirán los comercios de cercanía. La venta al por menor en general, con todos los protocolos y el distanciamiento en la fila, la desinfección. Serán los textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes. También agencias de juego de lotería y los servicios de comidas y bebidas para el retiro en el local".