El Gobierno nacional intentó ayer darle una vuelta de tuerca a la presión contra la Justicia con una reunión del presidente Alberto Fernández con 13 gobernadores peronistas en la que se acordó impulsar un proyecto de ley para elevar a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia: uno de la Nación y los otros 24 representando a cada una de las provincias.

Actualmente la Corte tiene 4 integrantes en funciones y falta cubrir la vacante que dejó hace ya varios meses la jueza Hyghton de Nolasco tras su jubilación.

El de ayer no fue un encuentro más. Alberto llevó a la cita a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y a Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia que se referencia en Cristina Kirchner. Sin embargo, en el Máximo Tribunal del país no se inquietan porque saben que aunque el oficialista Frente de Todos avance con su plan en el Congreso, no lograría juntar los dos tercios de los votos para reformar la Corte Suprema.

El planteo de los mandatarios provinciales por ampliar la Corte, adoptado por la Casa Rosada, se da en medio de la confrontación entre la Nación y la Ciudad por la quita de la coparticipación destinada a la seguridad porteña. Esta disputa está entre los temas polémicos que deberá resolver la Corte ya que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llevó su reclamo hasta el Máximo Tribunal. También se enmarca dentro de la feroz interna del oficialismo.

Fernández tenía una idea propia para reformular el máximo tribunal y multiplicar la cantidad de miembros. Luego de que los mandatarios visibilizaran su reclamo por una Corte "más federal", el Presidente decidió acompañar esa agenda. En lo que se constituye como un gesto hacia el máximo tribunal que va en sintonía con la postura que impulsa el kirchnerismo y de la propia Cristina.

Fernández se encontró con Axel Kicillof, Raúl Jalil, Jorge Capitanich, Mariano Arcioni, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Omar Gutiérrez, Arabela Carreras, Alberto Rodríguez Saá, Alicia Kirchner, Gustavo Melella y Osvaldo Jaldo, además de los vicegobernadores de Entre Ríos, Misiones, San Juan y Santiago del Estero, y el presidente de la Cámara baja salteña, que reemplazó a Gustavo Sáenz, con parte de enfermo.

Tras el encuentro, cuatro mandatarios provinciales dieron detalles del encuentro. Fueron Capitanich, Rodríguez Saá, Ziliotto y Axel Kicillof.

'Nosotros propiciamos la iniciativa de que la Corte tenga 25 miembros, uno por cada una de las jurisdicciones y del Estado Nacional, y con paridad de género, para conformar una Corte con carácter federal', remarcó Capitanich, gobernador de Chaco.

'Estamos cerca, con un proyecto en común. Mañana (por hoy) vamos a discutir esto y vamos a dar luz al proyecto definitivo de acuerdo a lo que hemos hablado con el presidente', señaló Rodríguez Saá.

A medida que avanzó la conferencia, los gobernadores repitieron que una corte de 24 o 25 miembros no solo resultaría más federal que la actual, sino más "ágil". También más "sensible", como afirmó Capitanich. Ante la consulta por la situación de los cuatro jueces que hoy integran el máximo tribunal, Rodríguez Saá destacó que no se piensa removerlos.

Boleta Única, a sesión

Diputados nacionales de diferentes bloques opositores, encabezados por Juntos por el Cambio, formalizaron ayer su pedido de una sesión especial para el próximo miércoles 8 de junio para tratar el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las presidenciales.