Tras protagonizar una escena de alto contenido erótico en medio de una sesión virtual, y de ser suspendido por sus pares de la Cámara baja, el diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Emilio Ameri presentó su renuncia. Su banca sería ocupada por la antropóloga Alcira Figueroa, representante de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.

Figueroa ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados provinciales en 2017. En aquel año también se sancionó la Ley 2.741 que establece la paridad de género en ámbitos de representación política. Dicha normativa -que divide el 50% de las bancas entre hombres y mujeres- especifica que, ante algún reemplazo, se debe respetar el género del legislador saliente. Sin embargo, la ley sancionada es posterior a dicha elección, por lo que la banca sí le corresponde a Figueroa.

Esta mañana, en un extenso reportaje con Fabián Doman, en radio La Red, Figueroa habló de sus orígenes, de su militancia feminista, del apoyo al gobierno kirchnerista, y también de lo que le provocó la situación que la llevaría a ocupar una banca en el Congreso de la Nación.

Figueroa, nacida en Hipólito Yrigoyen, una ciudad del departamento de Orán, aseguró sentir “una gran emoción y una enorme responsabilidad” y agradeció a todas las mujeres del país que se expresaron en las redes sociales reclamando que sea una feminista quien ocupe la banca de Ameri.

Agradecida de la vida y de la universidad pública, la que le permitió acceder a formarse académicamente, algo escaso en su zona, Figueroa contó que es militante de toda la vida, que lleva la militancia en la sangre. “Con mi pareja somos familiares de desaparecidos. Hemos luchado junto a Madres, Abuelas, y hemos trabajado mucho por este tema, que es algo muy doloroso de nuestra historia”, afirmó.

Oriunda de un área castigada por la desnutrición, el dengue y ahora el coronavirus, se siente orgullosa de ser de una zona de luchadores. “Eso nos permite seguir de pie. En estos momentos nos organizamos en grupos solidarios para recaudar fondos y sostener los hospitales públicos”, señaló.

Al ser consultada sobre lo que pasó, Figueroa dijo que se enteró tarde de lo ocurrido porque estaba en un evento online hablando sobre independencia financiera en tiempos de pandemia. “Estaba hablando cuando me comenzaron a llover mensajes. No entendía nada. Dejé el Zoom y prendí la televisión y estaban pasando en casi todos los canales lo que ocurrió en la Cámara de Diputados”, recordó.

Para la futura diputada, se trató de una situación que ha vuelto a golpear duramente a la sociedad, pero sobre todo al ámbito de la política. “Tenemos poca credibilidad en muchos aspectos y esto también suma. Va en detrimento de la democracia, que tanto nos costó conseguir”, afirmó.

“Lo que ocurrió es una agresión hacia la mujer en su conjunto. Hace muchos años hemos dejado de ser objeto sexual y somos protagonistas de nuestra historia y de los cambios que se vienen. Eso se ve en el enorme movimiento que se ha creado a lo largo de nuestro país. Por eso estas situaciones nos entristecen, nos dan impotencia y a veces pensamos si nunca van a cambiar las estructuras patriarcales. Es un signo, un gesto de esos resabios que aún quedan en distintos ámbitos. Ojalá pronto dejen de existir estas situaciones dolorosas”, añadió.

Figueroa recordó un lema que la acompaña en sus marchas: “Si a una la tocan, nos tocan a todas”.

Suplente primera en la lista, siempre tuvo la intuición de que iba a ser diputada y por eso –asegura– se preparó toda su vida para conducir un espacio. Aunque nadie se lo comunicó oficialmente, es casi seguro que ocupará el lugar de Ameri. “Oficialmente no tengo la información, solo sé que me corresponde por reglamento. Por eso voy a informarme bien hoy al juzgado electoral”, comentó.

Recordó cómo llegó a compartir la lista con Ameri. “Él es de Salta capital y yo soy del interior. Conformamos la lista y cada uno militó en su territorio. No lo conocía mucho. Sé que tenía un movimiento “El Aguante” y compartimos algunas reuniones. No tuve problemas en las pocas reuniones que mantuvimos, pero sí sabía que a inicios de año había malestar y una supuesta denuncia vía redes sociales. Tratamos de preguntar y desde el espacio nos dijeron que como no había denuncia no podían tomar medidas con él”, recordó.

Al ser consultada sobre lo ocurrido y la cosificación de la mujer, Figueroa fue clara: “Hay una responsabilidad compartida. Acá en Salta está normalizada esta situación. Pero ella no está tan expuesta como él, que es una figura pública, que tiene un cargo, que tiene deberes y funciones mucho más exigentes que un ciudadano común. Desde ese punto de vista creo que la responsabilidad mayor es la de él”. Aseguró que de haber sido diputada también hubiera votado por su expulsión, no solo como diputado, también del espacio político que integra.

Además de antropóloga, es Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable, lo que le permitió incursionar en política. En tal sentido, recordó que siempre ha militado por mejorar las condiciones sociales del pueblo. “Hemos militado primero por Cristina, y ahora por Cristina y por él. A donde venía la fui a ver, pero nunca pude darle un beso o una mano”. Nunca estuvo con ellos personalmente pero le gustaría.

“Tenemos mucho respeto por el señor Presidente. A veces me emocionaba mucho verlo en la TV con su rostro cansado, desvelado, preocupado, por ahí triste, queriendo atajar todos los penales del desastre que ha recibido como país. Eso me dio mucha energía para luchar desde cada espacio para salir adelante. Sumar un granito de arena al enorme esfuerzo que Alberto, nuestro presidente, está haciendo”, aseguró.

Militante de los pañuelos verdes, planea respaldar el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito. “La ley se tiene que aprobar en algún momento y va a ser un gran avance, más que nada por los derechos de la mujer y su cuerpo; pero también porque es un problema de salud pública y de educación sexual integral, algo que en Salta no se aplica”, enfatizó.

Para Figueroa, existe una mezcla entre la religión y los derechos de las mujeres, donde radica el primer error. “El hombre nunca lo va a entender porque el hombre no lleva nuestra carga de estar trabajando afuera, dirigiendo un hogar, tomando decisiones muchas veces en soledad. Solamente el que lo vive puede entender esto. Ojalá haya apertura, pero se han visto pocos avances”, afirmó.

Finalmente, la futura legisladora se refirió a la drástica situación que atraviesa la zona norte del país, donde se incrementan los casos positivos y los muertos por coronavirus. “Muchos no pueden creer lo que acá está ocurriendo, pero es cierto. Una doctora muy amiga me dijo que la gente se muere en los brazos de los médicos; no tienen respiradores, no tienen oxígeno. Encima aislados, en la soledad absoluta de una terapia y después son cargados en una bolsa y llevados al cementerio a una fosa común. Es tristísimo para la familia y para toda la sociedad. Fuera de la dictadura, nunca vimos muertes así de violentas”.

“En Salta tuvimos gobiernos progresistas, pero siempre fue una provincia semifeudal, manejada por gobernantes que no han sabido distribuir los fondos de la coparticipación ni nuestra riqueza, por eso tenemos estos cuadros de desnutrición y este tremendo ataque del virus. Estamos totalmente vulnerables y despojados”, concluyó.

Durante la noche del jueves, el oficialismo buscó instalar en redes sociales el hashtag #AlciraAlCongreso, en alusión a Figueroa, quien asumiría en lugar del salteño.