La oposición logró dar media sanción en la Cámara de Diputados, con 125 votos afirmativos, a un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que estipula volver a los contratos de dos años con actualizaciones cada cuatro meses, según un índice o una combinación de índices acordados entre las partes.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde a Juntos por el Cambio (JxC) no le será sencillo avanzar con la propuesta. Es que la Cámara Alta está controlada por Cristina Kirchner y las principales comisiones están bajo el control del kirchnerismo, que quiere mantener la normativa vigente, que prevé contratos de 3 años.

Entre los detalles del proyecto aprobado ayer, se estipula que los ajustes al valor del alquiler se podrán realizar por "intervalos no inferiores a los 4 meses". Y aclara: "Las partes (propietarios e inquilinos) deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y/o el índice de salarios, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). O una combinación de dichos índices, según las partes acuerden".

El plazo mínimo del contrato será de dos años. El inquilino puede renunciar a ese plazo, en caso de preaviso, bajo ciertas condiciones. En caso de vivienda habitacional, no puede exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes. Tampoco podrá exigirse la firma de pagarés "o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original".

Se establece que el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes. Si transcurridos esos plazos no hay respuesta, el inquilino puede hacerse cargo de las reparaciones, con cargo de los costos al propietario.

Todos los contratos deben ser declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que deberá "disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes".

Como incentivos para la reactivación del mercado de alquileres, el proyecto propone exenciones al monotributo para propietarios que "no posean más de tres unidades de explotación".

Otro estímulo es la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales. También se exime del pago del impuesto al cheque las operaciones bancarias "de locación de inmuebles".

El dictamen de la mayoría, propuesto por Unión por la Patria, fue rechazado con 109 votos afirmativos y 131 negativos. La iniciativa oficialista impulsaba conservar la actual norma, que contempla contratos de 3 años. Posteriormente, se votó en la sesión de ayer el dictamen de minoría, iniciativa de JxC, que fue aprobado por 125 a favor y 112 en contra.

Los tres diputados de La Libertad Avanza votaron en contra del proyecto de JxC. "No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad", dijo Javier Milei. Al inicio de la sesión, se intentó avanzar con la derogación total de la norma vigente, pero el oficialismo lo rechazó.

> Secuestro habilitado

La Cámara de Diputados aprobó la resolución judicial que habilita el secuestro del teléfono del legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.