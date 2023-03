Críticas. Tras el ataque a balazos, el gobernador de Santa Fe repudió al ministro de Seguridad de la Nación por decir que "los narcos ganaron". "Rechazamos su poco feliz expresión", criticó el mandatario.

Una preocupación generalizada en gobernantes del país provocó ayer la amenaza y los balazos en un supermercado que pertenece a familiares de la esposa de Lionel Messi.

"Ni Rosario ni Santa Fe producen drogas. Las drogas entran atravesando la Argentina para llegar a Rosario y a la provincia, por lo que esto no es un problema de Santa Fe, es un problema más grande y el Gobierno nacional no puede seguir mirando al costado", advirtieron ayer desde el Gobierno de Santa Fe, provincia a la que pertenece Rosario, donde fue atacado a balazos el supermercado.

'¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad', sostuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin, de afinidad con el radicalismo.

En la madrugada de ayer, dos personas en motocicletas atacaron a balazos un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del astro del fútbol Lionel Messi, en Rosario, dejando una amenaza contra el jugador.

'Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar', decía el texto escrito a mano que dejaron en la puerta del negocio de Rosario, cuna del genio futbolístico.

Javkin responsabilizó a las distintas fuerzas de seguridad de no combatir de manera eficaz el crimen organizado, que en los últimos años creció en la importante ciudad portuaria. Imágenes televisivas mostraban casquillos de balas en la vereda donde se encuentra el negocio, que recibió 14 balazos.

Por estas horas se esperaba que el presidente Alberto Fernández negociara con el peronista Omar Perotti (gobernador de Santa Fe) la posibilidad de viajar a Rosario. El Presidente lo dio a entender en un acto desde Salta donde reconoció el drama en Rosario. 'Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer', dijo Alberto.

Ese 'algo más' podría ser viajar con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Pero Nación pondría la condición de que 'Perotti también viaje'.

Advierten cerca de Alberto que desde el gobierno socialista, que estuvo antes de Perotti, 'los narcos tenían comprados a toda la policía de la provincia, a los jueces federales y a los fiscales'.

De ahí -según fuentes de la Casa Rosada- la inacción policial ante las ya rutinarias 'balaceras' por las que están jaqueados los rosarinos que se niegan a pagar protección narco en los barrios.

Ante las críticas, Aníbal Fernández anunció la decisión de echar al jefe que tenía a su cargo a las fuerzas federales en el Comando Conjunto que actúa en Rosario junto a las policías de la provincia y la municipalidad. Desde la oposición, pidieron la renuncia de Aníbal.

En medio del asombro, se conoció un posible pedido de un millón de dólares a la familia Roccuzzo a cambio de protección que no le puede brindar ningún gobierno.

Según se escuchó de fuentes oficiales, la familia de Antonella se negó a pagar a los narcos y terminó sufriendo el atentado con una balacera frente al supermercado de la familia.

En la Municipalidad de Rosario creen que los delincuentes apostaron a generar intimidación pública como represalia por operativos de seguridad recientes en la zona cercana al supermercado Único, en la zona oeste de Rosario.

Javkin deslizó que la Policía pudo haber liberado la zona y se mostró convencido de que los delincuentes querían mandar un mensaje que tuviera la mayor repercusión posible, mencionando a Messi.

'Dudo de todos, incluso de los que nos tienen que cuidar. Hablamos en mi despacho con jefes policiales sobre esa zona y hoy aparece esto, es muy alevoso', dijo Javkin.

De hecho, en los ataques llama la atención que no haya persecución policial posterior. En una ciudad en vilo por la guerra entre banditas de narcomenudeo no existen enfrentamientos con la policía, reflexionan los investigadores.

Sangrienta interna

Fiscales investigan si el ataque está vinculado a una interna entre narcos de Los Monos. Detrás de esa intimidación que se hizo mundial ayer podría estar un sangriento enfrentamiento entre dos grupos de Los Monos, integrantes de la barra de Newell's.

> 'Sospecho de los que nos tienen que cuidar'

"Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar". La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

Fuentes judiciales indicaron que los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de motocicletas, cuyas características se preservan para la investigación.

Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.

La fiscalía informó que "se constataron 14 impactos en el frente del local comercial" y "se recogieron 12 vainas servidas en el lugar", mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar.

El propio intendente Javkin aseguró a la prensa: "Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto".

"La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal", agregó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente de Rosario dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo el miércoles con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.

"Anoche estuve reunido con el gobernador (Omar Perotti) y los jefes de Policía Provincial, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. Hoy (por ayer) pasó esto", dijo Javkin en conferencia.

>> Un ataque que quedó grabado

La ministra de Gobierno santafesina, Celia Arena, calificó el ataque al comercio de la familia de Antonela Roccuzzo como un hecho de "narcoterrorismo".

"Con el ataque mafioso se busca infundir temor", sostuvo. La ministra política del gabinete de Perotti agregó que desde su gobierno se hacen "los máximos esfuerzos por enfrentar eficazmente el narcoterrorismo".

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa.

El fiscal Rébola señaló a la prensa que el ataque quedó grabado por una cámara de videovigilancia de una vivienda ubicada frente al supermercado.

"Tenemos las filmaciones y las cámaras en nuestro poder. Estamos recabando información", afirmó, para agregar que según tenía entendido "no existieron amenazas previas" a la balacera.