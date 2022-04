La dura interna que divide al oficialismo volvió a acentuarse esta mañana cuando Andrés “Cuervo” Larroque mantuvo la línea de sus dichos de ayer y apuntó otra vez contra el Ministerio de Economía y puntualmente al titular de la cartera. “A Martín Guzmán no lo votó nadie”, indicó esta mañana el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, en una nueva embestida del kirchnerismo contra el funcionario del Presidente de la Nación.

Además, en declaraciones a Radio AM 530, el ex diputado apuntó una “crisis de representación” en el gobierno de Alberto Fernández. “Tampoco hay una estrategia para resolver esa situación y ahí nos encontramos trabados”, señaló al respecto.

“Nos encontramos trabados como fuerza política, con este formato de coalición. Estamos teniendo dificultades para resolver este planteo de cara a la sociedad. Esto se nota”, agregó al respecto y comentó: “No quiero estar con la interna dos años más, quiero dar soluciones”.

Ayer, en un acto en el que acompañó al Gobernador Axel Kicillof, Larroque había apuntado contra el Ministerio de Economía: “Las políticas que nosotros podemos desarrollar en nuestros ministerios tienen que ver con contención pero la modificación estructural se hace a partir de la política económica. Me parece que ahí tenemos que ir a fondo con más claridad, no tener miedo y no tener preocupación de enfrentar intereses y poder resolver los problemas de los argentinos. No lo tengo que decir yo, es evidente”. Este martes y manteniendo esa línea crítica, el hombre del kirchnerismo indicó sobre Martín Guzmán: “Yo por lo menos no lo conocía. El 27 de octubre del 2019 no sabía de él, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía... Ahora, creo que nadie lo votó”.

¿A quién no lo votó nadie?, repreguntó el periodista Daniel Tognetti. “A Guzmán”, insistió Larroque.

“Me parece que en el 2021 hubo un veredicto a su política. Podemos seguir haciéndonos los tontos. Podemos seguir fingiendo demencia, pero también sepamos que está la gente de por medio”, analizó el referente de La Cámpora sobre la derrota del oficialismo en las últimas elecciones de medio término.

“No estamos hablando de relaciones personales —desarrolló Larroque sobre la interna—. Creo que hay tres modelos: el liberal, justicialista o peronista y hay un tercero, atenuado, expresado por el desarrollismo en la que se rescata la política productiva hacia determinados sectores, pero se atenúa la justicia social o la redistribución como valor central de lo que puede ser la política económica del justicialismo. Estamos en esa fase que no termina de comprender cuál es la dimensión de la justicia social. Eso es un problema y es lo que nos tiene en una situación de zozobra. Hay cosas para reivindicar, pero hay una sensación de que faltan cosas. Acá hay un problema de concepción política”.