El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a respaldar este jueves al presidente Alberto Fernández en el marco de la interna que desde hace meses divide al Gobierno. “Los que ponen palos en la rueda se tienen que ir”, lanzó en referencia a los detractores del mandatario. Además, apoyó la reelección del jefe de Estado y desafió a su vice, Cristina Kirchner.

En diálogo con El Destape, el funcionario nacional señaló que “Alberto Fernández es absolutamente la mejor figura para candidatearse por el Frente de Todos (FdT)” en las elecciones presidenciales de 2023. Y dijo sobre su vice: “Si Cristina quiere presentarse, que se presente y compita. Alberto va a ser candidato, ya lo dijo él y me parece bien. Y si Cristina quiere ser candidata, que compitan”, remarcó.

Antes, en una entrevista con Continental, Fernández también habló sobre la interna oficialista cuando le preguntaron si coincidía con la visión expresada ayer por el Presidente, quien al referirse a la suba de tarifas advirtió que al funcionario que no le guste el nuevo esquema “no va a poder seguir en el Gobierno”. Entonces, contestó: “Es un gesto de autoridad histórico. Uno tiene que tener en claro de qué estamos hablando y a qué tiene que atenerse: la política la fija el Presidente y si el Presidente está fijando una determinada política y hay alguien que mete palos en la rueda, llega un momento en que debería correrse, irse a trabajar a otro lugar y dejar que uno se ponga las pilas y haga las cosas como son”.

Ante este análisis, al ministro le consultaron si pensaba que tales funcionarios dejarán el Gobierno por propia iniciativa, a lo que respondió: “No sé si se querrán ir y yo tampoco tengo vocación de que se vayan. Lo único que digo es que las decisiones del Presidente se tienen que acompañar”.

Más tarde, Fernández reflexionó sobre si la coyuntura argentina es la indicada para que los gobernantes expongan de esta forma desencuentros que parecen irreconciliables. En medio de los altos índices inflacionarios y de las dificultades económicas que enfrenta el país, destacó la voluntad del Presidente y de su vice de encauzar la situación.

“Venimos de cuatro años de una catástrofe que hay que hacerla una situación vivible. Fue el primer esfuerzo puesto por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero a los tres meses nos encontramos con una pandemia que trastocó todo”, explicó y agregó: “Lo que se puede apreciar es que uno trabajó para que eso se ordenara lo mejor posible y los resultados están a la vista en cuanto al control social”.

Marcha piquetera en la Ciudad

Por otra parte, sobre los controles en los puentes por la Marcha Federal “contra el hambre y la pobreza” que moviliza esta mañana a referentes de la Unidad Piquetera (UP) rumbo a Plaza de Mayo, declaró: “Hay lugar donde nosotros vamos a permitir que se pase para que se puedan hacer las cosas más limpias. Lo peor que puede pasar es que uno quiera ordenar este tipo de cosas haciéndose el pesado, como sucedía en los últimos cuatro años, haciendo gestos descomedidos y pegando...”.

Tras la crítica a su predecesora, Patricia Bullrich, agregó: “Nosotros no pensamos de esa manera. Ordenamos las cosas de la mejor forma que se pueden. Siempre somos muy gráficos y si no nos podemos poner de acuerdo, uno llama la atención y después detiene. No hacemos ningún gesto de represión ni cosa que se le parezca”.