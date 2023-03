El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, asistió este jueves a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la situación de Rosario y, en medio de las críticas opositoras, aseguró que no se rinde en la pelea contra el narcotráfico y defendió las políticas del Gobierno nacional.

"Yo no me rindo: peleo todos los días", subrayó el funcionario nacional, al exponer en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y despegarse de sus declaraciones de la semana pasada.

El ministro se expresó así al responder una crítica del diputado santafesino del PRO, Federico Angelini, que hizo referencia a sus dichos sobre que el narcotráfico había "ganado" la pelea en Rosario.

"A usted le ganó (el narcotráfico), o peor aun, se dejó ganar", señaló el diputado, que destacó los números en seguridad de Santa Fe durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de la Nación en el Gobierno de Cambiemos.

Angelini dijo que ya no había tiempo que perder en Rosario y se puso a disposición del ministro para trabajar. Ante eso, Fernández pidió colaboración para sacar la ley antilavado.

"Es más efectivo seguir el dinero, más que el producto, porque el producto lo vuelven a fabricar. ¿Podemos trabajar en la ley de blanqueo? ¿Me ayudan con eso?", solicitó el funcionario.

En tanto, Fernández sostuvo que "de los 17 mil millones de inversión en seguridad de 2022, 8 mil millones fueron para Santa Fe”. "Lo digo a efecto de quitar un mito que decía que Rosario no recibía dinero", resaltó Fernández.

El diputado nacional Ricardo López Murphy también se refirió a las declaraciones de Fernández de la semana pasada y reiteró su pedido de renuncia "si no tiene fuerzas o no cree tener las condiciones".

"Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie", dijo el porteño, y también cuestionó la decisión del Gobierno de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario: "Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército, desarmados para ir a Rosario".

Al respecto, el ministro deslizó que no estaba en sintonía con esa medida: "Yo no formé parte de ese tema. Y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa".

En otro orden, el funcionario sostuvo que "el Comité de Crisis está funcionando" y está integrado en una "mesa por las cuatro fuerzas federales, los ministros, intendente y gobernador".

Otra de las preguntas de la oposición se refirió a las lanchas que habían sido compradas para patrullar el río Paraná por la gestión de Bullrich y, al respecto, el ministro indicó: "Las lanchas que compraron son una porquería. Están tiradas en Misiones. No navegan en el río ni el mar".

En el inicio de la reunión, antes del bloque de preguntas, el funcionario nacional sostuvo que, en 2022, se realizaron 22.296 procedimientos por narcotráfico con 20.907 detenidos, algo que - según resaltó- fue un aumento del 36% con relación al 2021.

La presentación del funcionario fue coordinada entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), después del pedido de interpelación que presentó Juan Martín (UCR).

Esta semana, Fernández concretó el refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales y subrayó que "hay que llegar hasta el hueso" para poder ganar la lucha contra el narcotráfico, en medio de una nueva escalada de violencia en la ciudad santafesina.

Comando unificado en el conurbano bonaerense

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció este jueves la "inminente" puesta en marcha de un comando unificado de fuerzas federales en el conurbano bonaerense.

Al exponer como invitado en la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, en el marco de la emergencia por la violencia narco en Rosario, el funcionario precisó que las bases operativas de ese comando unificado estarán en La Matanza, Tigre, Pilar, Avellaneda y La Plata.

"Aún no está en funcionamiento, pero esto es inminente. En la semana, va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo", sostuvo el ministro.

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, salió al cruce de Fernández y lo acusó de haber "desarmado las unidades" de Gendarmería en barrios del conurbano como La Matanza.

"Los que han desarmado esas unidades y se llevaron los gendarmes son ustedes, señor ministro. En La Matanza, estaba frente al barrio Puerta de Hierro", apuntó el legislador macrista.

"Van a empezar algo que desinstalaron ustedes desde 10 de diciembre de 2019. Empezaron con los municipios que no son oficialistas", lamentó Ritondo, que le recriminó al ministro la insuficiencia de efectivos de fuerzas de seguridad federales en territorio bonaerense.