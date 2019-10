El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández aseguró que el candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, “va a gobernar la provincia como lo hubiese hecho yo”.

“El petiso es bravísimo, es un investigador del Conicet, un tipo bien plantado que sabe tomar decisiones", afirmó en un entrevista con el periodista Edi Zunino. En esa línea, aclaró que Kicillof “es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador y me encanta que sea así".

Fernández fue candidato a gobernador por el Frente para la Victoria en el 2015 y perdió frente a la actual mandataria, María Eugenia Vidal. Integró la fórmula con Martín Sabatella y acompañó desde su campaña provincial la candidatura nacional de la fórmula integrada por Daniel Scioli y Carlos Zannini.

“La provincia necesita un gobernador que la enderece porque hace muchos años que está a los tumbos”, sostuvo Fernández, al tiempo que remarcó que Kicillof “va a ser el gobernador más parecido a lo que hubiese sido yo”.

En otro tramo de la entrevista, afirmó que con el ex ministro de Economía "en algunas cosas tenemos cualidades parecidas”. La entrevista fue realizada el 20 de junio, un mes y medio antes de las PASO.

También se refirió a la candidatura de Alberto Fernández y dijo que está dispuesto a participar de un eventual gobierno de los Fernández. “Si me convocara Alberto, con todo gusto”, sostuvo. Luego, agregó: “En lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar. Pero no ando buscando trabajo”.

“A Alberto le dije que me tenga en cuenta para lo que quiera, pero que no le pido nada. Yo estoy. Voy en pijama adonde me llame”, explicó.