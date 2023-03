Convertido en el mejor soldado del Presidente para librar la batalla interna en el Frente de Todos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández volvió a apuntar sus cañones ayer contra La Cámpora, la agrupación política que creó el diputado nacional Máximo Kirchner y que es el mayor soporte de la Vicepresidenta Cristina Fernández.

Esta vez, Aníbal apuntó directamente contra los jefes de 'la orga', como la llamó en reiteradas oportunidades en la mañana de ayer. Además de decir que la agrupación kirchnerista "'goza de un pésimo prestigio', puso en duda 'la hora a la que llegan a laburar' sus referentes y, además de arremeter contra Máximo Kirchner y Andrés 'Cuarvo' Larroque, como ya lo hizo otras veces, fue directamente contra la intendenta Mayra Mendoza. 'Nací en Quilmes y no me pongo a buscarle mugres', deslizó al respecto de la jefa comunal del conurbano, que el martes lo había criticado por 'atacar' a sus compañeros camporistas y lo había tildado de ser un 'comentarista de la realidad'.

Seguro de que los dirigentes de la vertiente que lidera el hijo de la Vicepresidenta 'no saben absolutamente nada' de los temas que hablan disparó el funcionario en Radio Futuröck: 'La realidad es que donde vos mencionás esta organización, gozan de un pésimo prestigio respecto a la sociedad y, sobre todo, peronista'. Dijo, incluso, que se los planteó a ellos en la cara antes.

Disgustado por los dardos camporistas contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad planteó que 'no ayudan' con estas intervenciones y también los acusó de 'sacar a empujones' del Partido Justicialista bonaerense al intendente de Esteban Etcheverría, Fernando Gray, que tiene desde ese momento una enemistad marcada con Máximo Kirchner.

Tras contar que pasó 24 horas sin luz en el marco de la ola de calor que azota al AMBA, Aníbal Fernández deslizó: "Yo llegué [al ministerio] a las ocho menos cuarto hoy y me bañé con un termito. Yo llegué a esa hora, no sé a qué hora llegan a laburar ellos, no lo sé".