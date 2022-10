El Gobierno nacional anunció ayer que el Refuerzo Alimentario para los sectores vulnerables de la población se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos cada una en noviembre y diciembre próximos y que estará destinado a personas entre 18 y 64 años que no reciban ningún tipo de ingresos o ayuda del Estado.

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre, por terminación de documento.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, se reunieron para coordinar la implementación del refuerzo, que estará destinado a aquellos adultos que no posean ingresos ni reciban transferencias de otro tipo.

La inscripción para el bono arrancará el próximo lunes y podrá realizarse de forma personal -sin turno previo- en todas las oficinas del organismo previsional, y también de forma online a través de la web del organismo: www.anses.gob.ar.

"Con la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre", detalló Massa en un mensaje en su cuenta de Twitter. Y añadió: "Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de Anses, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI".

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); y no contar con Obra Social o Prepaga. Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica, informó la Anses.

Quienes tengan la posibilidad de solicitar el Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos podrán hacerlo también de manera online en www.anses.gob.ar.

Fuentes de Anses confirmaron a Télam que en este momento se está trabajando en el cronograma detallado de pago e inscripción, es decir, de cuándo se informará los inscriptos habilitados al cobro y cuáles serán los días en los que cada beneficiario cobrará el Refuerzo.

En cualquier caso, antes del próximo lunes se dará a conocer esa información.

La última vez que el Gobierno habilitó la inscripción para el pago de un refuerzo de ingresos fue en mayo de este año, cuando se pagaron $ 18.000 en dos cuotas a 7,5 millones de trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas A, B y sociales, como una forma de asistir a sectores vulnerables.

A diferencia de aquella oportunidad, esta vez se excluirá de la posibilidad de acceder al bono a todas aquellas personas que ya reciben algún tipo de prestación de Anses (jubilación, pensión, asignación familiar o plan alimentario). Se calcula que cerca de 2 millones de personas accederán esta vez al bono, aunque la cifra se conocerá una vez que se abra la inscripción y se entrecrucen los datos con las bases de Anses ya que, justamente, se está apuntando a un sector de la población que no percibe ingresos formales de ningún tipo y con bajos o nulos niveles de bancarización.

Día de promo para comprar muebles

El Banco Nación (BNA) lanzará hoy una campaña para la compra muebles de interior y exterior, para hogar y trabajo, en hasta 18 cuotas sin interés y con descuentos especiales, informó la entidad.

La campaña estará disponible sólo para este viernes 21 de octubre e incluye esquemas de pago en tramos de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas sin interés a través de Tienda BNA, a la que se puede ingresar en el sitio www.tiendabna.com.ar.

Durante la promoción, sólo quienes cuenten con tarjetas Visa o Mastercard del BNA podrán acceder a ofertas en productos seleccionados para equipar cocina, comedor, dormitorio, living, oficina, patio, balcón o terraza.

Para conocer el listado completo de productos y promociones se podrá ingresar hoy en la web de la plataforma.

Economía crece 6,4%

La actividad económica creció durante agosto 6,4% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Estimador Mensual de la Actividad Económica se colocó en agosto 0,4% por encima del de julio.