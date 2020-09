La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) solicitó nuevos requisitos para el cobro de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos de ayuda económica del Gobierno a las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el organismo previsional estableció que suspenderá el pago del beneficio a personas privadas de su libertad y a jóvenes con domicilio igual a de sus padres empleados en blanco.

Al ingresar al aplicativo, los jóvenes de entre 18 y de 25 años deben firmar una Declaración Jurada certificando que no viven con sus padres. La misma constancia también aclara que "en los casos que el titular hubiese percibido sumas por haber falseado los datos consignados en la presente declaración, Anses procederá por las vías administrativas y legales al recupero de las sumas cobradas indebidamente".

* Detalles

- Los presos no podrán cobrar el IFE. "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°".

- Nueva forma de contemplar al grupo familiar. "Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Anses sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente".

- Evaluación patrimonial. "La Anses, requerirá a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud".

Ante la incorporación de los nuevos requisitos para cobrar el IFE, se pueden actualizar los datos en el aplicativo exclusivo en la página oficial de la Anses. La Declaración Jurada podrá completarse hasta el 4 de septiembre: de no realizarse antes de esa fecha, se dará de baja el beneficio.

* Para actualizar los datos hay que:

- Ingresar al aplicativo exclusivo del IFE en el portal oficial de ANSES.

- Completar el formulario: indicar el Número de CUIL y la Clave de Seguridad Social, luego hacer click en "Ingresar".

- Comprobar si los datos personales son correctos.

* Cuándo se cobra el IFE 4

Si bien aún no tiene cronograma de pago oficial, el cuarto bono de $10.000 se cobraría a fines de octubre y principios de noviembre, si se tiene en cuenta el pago del tercer IFE terminará el 21 de septiembre y que el calendario de entrega del bono se da cada 45 días aproximadamente.

Además, con la nueva modalidad adoptada, primero lo harían los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), para luego continuar con los que estén bancarizados.